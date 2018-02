Yamina Cherrad Bennaceur signe son ouvrage Six ans au Maquis : Femme au combat

Il est dans la vie des moments aussi forts que l’oubli ne peut affecter et que l’émotion ne peut contenir ! l’histoire de la moudjahida Yamina Cherrad Bennaceur, l’une de ces héroïnes qui ont contribué, à la fleur de l’âge, avec courage et surtout beaucoup de fierté, au recouvrement d’une liberté spoliée par l’occupant, mérite d’être soulignée, au moment où l’Algérie rend un hommage profond à ses martyrs. Et secouer une mémoire que souvent l’oubli a tendance, par les temps qui courent, à envahir, hélas !

En revenant dans sa ville natale, Sétif, pour présenter son ouvrage intitulé «Six années au maquis»,Yamina Cherrad, encore toute remplie d’amour pour sa patrie du haut de ses 80 ans, frêle mais gardant intacts encore son verbe tranchant et le souvenir multiple d’autres héroïnes qui sont ou ne sont plus encore de ce monde pour être tombées au champ d’honneur, n’arrive pourtant pas à dissimuler ce malaise qui la ronge tant et qu’elle appréhende d’entrée en secouant une mémoire que souvent l’oubli ou l’indifférence ont affectée. Dans cette salle de la maison de la culture Houari-Boumediene, Yamina Cherrad entame alors son intervention par un appel aux jeunes : «Je compte sur eux pour prendre exemple sur ce que nous avions de meilleur en nous pour aimer le pays, le développer le défendre et continuer de nous valoir d’être un peuple brave et courageux.» L’enfant de cette cité populaire de Bel Air où elle a vu le jour par un printemps de 1936 et ou tant d’Algériens nourrissaient et entretenaient avec passion cet amour pour la patrie revient, non sans profonde émotion, sur un parcours marqué de joie et de larmes. Elle parle de ses études depuis 1942 à l’école primaire de ce quartier. Elle évoque mai 1945, alors qu’elle n’avait que 9 ans, se remémorant encore ces images atroces qui lui déchirent encore la mémoire… Cette moudjahida, dont le livre est préfacé par le Dr Lamine Khan qui souligne que «ce livre est un témoignage vibrant d’émotion, de vérité et de sincérité» à travers lequel l’auteur «restitue les portraits fidèles et le rôle important de ces jeunes filles issues de milieux différents qui ont abandonné leurs familles et leurs études pour rejoindre la lutte de libération du pays pour laquelle nombreuses et nombreux ont tout sacrifié, y compris leur vie», n’oublie pas Malika Gaid, Mariem Bouatoura, Houria Maiza. Elle revient aussi, la gorge serrée d’amour et de reconnaissance, sur ces femmes martyrs, mortes les armes à la main, Malika Kharchi, Kheira Zerouki et «ces moudjahidate et autres femmes qui, pour protéger les djounoud lors de l’encerclement ennemi, étouffaient leurs enfants pour éviter le moindre bruit, celles qui ont été emprisonnées, souvent trainées au bout d’une corde attachée à des bestiaux, celles qui ont été déchiquetées par les obus et les bombardements de l’aviation, ces femmes qui ont perdu de leurs modestes biens jusqu’aux êtres les plus chers».

Le souvenir encore vivace dans sa mémoire qui hésite de temps à autre mais n’oublie pas, Yamina Cherrad, infirmière maquisarde depuis 1956 dans la wilaya II, revient sur sa merveilleuse aventure de l’école paramédicale de Sétif où elle aiguisa ses premières armes, de Djebel Babor, Oued Kebir Zouitna, Djebel Halfa, ses œuvres patriotes à Ouled Askar, Beni Hafer, Tamezguida de toutes ces contrées lointaines, du maquis ou elle a pansé tant de plaies dont certaines sont encore béantes dans sa mémoire.

Après son mariage au maquis, elle accoucha d’un enfant, Said, seulement 10 jours après que le mari, Bachir Bennaceur, ne tombe au champ d’honneur à Constantine en mission commandée. «J’ai donc accouché, j’ai pris mon enfant et je suis revenue au maquis. J’ignorais que Bachir était mort dix jours avant la naissance de mon fils.»

F. Zoghbi