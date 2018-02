A quand la restauration des escaliers dâ€™Alger ?

Nos villes sont toilettées, détergées, lustrées et même frottées. C’est un signe de civilité et d’urbanité. Tant mieux pour la bonne santé et l’image de marque de celles-ci qu’on essaie coûte que coûte et par tous les moyens de «sauver» du fourvoiement architectural qui les guette, à chaque coin de rue. Nous sommes attentifs, observateurs et très à cheval quand il s’agit de veiller à l’état nickel de nos routes et de nos trottoirs, hissé au rang de priorité des priorités pour les grandes agglomérations, notamment Alger qui, il faut le dire, bénéficie d’une grande importance de la part des responsables de la collectivité locale. Jusque-là, rien d’anormal pour ne pas dire même que c’est une très bonne chose de classer ce «dossier» parmi les besoins urgents sur lesquels il n’est pas admis de fermer l’œil. Surtout pas dans une ville comme Alger qui porte, de surcroît, le statut de capitale politique et économique du pays.

Et pourtant, il existe bien des équipements négligés, ignorés et très souvent renvoyés aux calendes grecques dans les projets inscrits au titre des exercices des différents services communaux ou de wilaya. En effet, contrairement aux routes et trottoirs, les escaliers d’Alger se portent mal, présentant ainsi des signes «d’épuisement» qui ne trompent pas. Ces derniers, qui jouent la plupart du temps le rôle de raccourcis pour se déplacer d’un quartier à un autre, sans grande peine et sans avoir à prendre un bus ou un taxi, sont considérés comme étant la dernière roue de la charrue.

Il est rare de voir ces derniers susciter l’intérêt des premiers responsables de nos communes qui préfèrent carrément tourner le dos aux escaliers de leur territoire qui se trouvent pourtant dans un piteux état, tant au niveau des marches que des rampes, rongées par la vétusté. Emprunter ces derniers est même un danger, notamment pour les écoliers et les personnes âgées qui risqueraient des chutes avec des dégâts collatéraux gravissimes. Aujourd’hui, ces parties de la ville rendent un sacré service pour les Algérois qui comptent sur ces raccourcis miracles pour se mouvoir.

Samia D.