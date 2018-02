Cours particuliers : Les grÃ©vistes ne chÃ´ment pas

Alors que des centaines de milliers de lycéens et collégiens sont privés de cours à cause de la grève illimitée dans le secteur de l’Education nationale, certains enseignants insoucieux profitent de la situation pour donner des cours particuliers payants aux élèves issus des deux paliers ! «Je prends des cours particuliers chez mes enseignants du lycée qui sont en grève. On avait cours le soir mais depuis le début de la grève, ils nous prennent le matin puisqu’ils nous ont dispensé des cours au lycée», révèle un élève du lycée Petit bois à Bouzaréah. «On en a marre de ces grèves répétées et illimitées qui perturbent le cursus scolaire de nos enfants, surtout qu'au même moment, des enseignants grévistes ne se privent pas de donner des cours particuliers, et à quel prix !», pestent les parents d’élèves. «Ce sont là des accusations graves, et nous contestons la véracité des informations selon lesquelles des enseignants grévistes proposeraient aux élèves des cours particuliers», ripostent les responsables des syndicats en grève… Pourtant, une chaîne de télévision privée a diffusé un reportage édifiant : «dans un garage malfamé de la ville de Blida, des dizaines d'élèves, une centaine au bas mot, entassés comme des sardines et suivant le cours de physique dispensé par un professeur de lycée. Ce dernier s'est avéré être un gréviste, alors qu'au début du reportage, il annonçait fièrement qu'il n'était pas en grève et qu'il comprenait le comportement de ses collègues grévistes. Les parents d’élèves rapportent ainsi qu’«un grand nombre d’enseignants grévistes ont profité de la situation de débrayage pour donner des cours particuliers, notamment pour les élèves qui préparent les examens de fin d’année, notamment ceux en terminale et 4e année moyenne.» A cause de cette grève justement, les prix des cours particuliers ont connu une flambée fulgurante qui varient selon qu’il s’agisse de cours en groupe ou de cours personnalisés à 3.000 DA l’heure. «C’est une atteinte grave au droit de tout élève à la scolarité et à l’égalité des chances, et aux enfants dont les parents n’ont pas les moyens de payer», a dénoncé, pour sa part, M. Azzedine Zerrouk, président de l’Association nationale des parents d’élèves. Sollicité pour nous donner son commentaire, l’expert pédagogue, Ahmed Tessa estime que tous ces cours particuliers «sont une arnaque à trois têtes : pédagogique, bachotage du professeur et parcœurisme pavlovien de la part des élèves ; moral, inoculer la corruption à l'élève : «donne-moi de l'argent et je te donne le savoir ou la bonne note», économique (ce sont des milliards chaque jour qui vont dans l'informel (évasion fiscale, clandestinité et illégalité de ces cours sauvages). Les responsables ? Le système scolaire qui maintient des examens de passage alors qu'ils sont supprimés dans tous les pays avancés sauf la France et ses anciennes colonies pour le bac. Puis les autorités publiques, l'administration des impôts, la police qui voit des enfants sortir des garages à 22h sans broncher... Il faut légiférer, il faut mettre à plat notre système d'évaluation scolaire qui est archaïque.» Un rapport élaboré par des inspecteurs et d’anciens syndicalistes lors de la grève des enseignants en 2016 a fait ressortir le fait qu’un enseignement informel se déroule en période de grève dans des lieux de fortune, qui ne répondent pas au minimum de conditions pédagogiques et de sécurité. Il s’agit notamment de caves ou des constructions à usage d’habitation. Le rapport accuse aussi les syndicats d’encourager les cours particuliers, une façon d’éviter les retards pour les élèves. Sauf que ce n’est pas tous les élèves qui ont la possibilité de se payer des cours particuliers qui coûtent cher. Et là, il s’agit de la remise en cause de l’un des principes fondamentaux de la constitution, à savoir l’égalité des chances pour tous les élèves. Il ressort également de ce rapport qu’un grand nombre de grévistes, qui ne sont pas syndiqués, ignorent totalement les véritables causes de la grève. Cette grève du Cnapest a fait perdre aux élèves pas moins de 60 heures de cours. Un volume horaire conséquent mais récupérable, estiment les responsables du ministère.

Farida Larbi