Projet Â« Jeunes pour la Paix et la Vie Â» : Des associations mobilisÃ©es contre la violence

Après la clôture, jeudi dernier, de la première étape du projet «Jeunes pour la Paix et la Vie», porté par les deux associations SDH (Santé Sidi El-Houari) et Jeunes talents, Jeune espoir et le centre de santé mentale «El-Kalima», sous le parrainage de la direction de l'éducation de la wilaya d'Oran, la deuxième étape qui prend en charge la formation des animateurs socio-culturels sera lancée à la prochaine rentrée scolaire, avons-nous appris du président de l’association SDH.

Ce projet mené avec le soutien de la fédération nationale des parents d'élèves de la wilaya d'Oran et la mutuelle d'assistance scolaire de la région ouest, financé par le SCAC de l'Ambassade de France en Algérie comprend 4 étapes et sa mise en œuvre intégrale est prévue sur deux ans. La première étape a touché la formation des enseignants de 14 établissements situés dans la ville d’Oran représentant les formateurs des trois cycles et s’est déroulée au lycée Hammou Boutlélis. Ces établissements pilotes sont répartis sur trois quartiers identifiés conjointement avec la direction de l’éducation à savoir, Ibn Sina ex-Petit-lac, Haï Sabah, Sidi El Houari et les Planteurs. «L’objectif de cette formation est de trouver une alternative à cette violence constatée quotidiennement dans tous les espaces est malheureusement, en train de se banaliser et de toucher les relations humaines de façon générale» a assuré le Dr Kamel Brikci, président de l’association SDH. Il ajoute à ce propos «Nous avons constaté qu’aujourd’hui, aussi bien à l’école que dans la famille, les jeunes, ces derniers temps, ont tendance à construire leurs relations sur la base d’une certaine agressivité qu’elle soit verbale, physique ou morale. Nous avons remarqué, aussi, que dans la classe, l’enseignant utilise la menace et la violence. Les élèves entre eux, règlent leurs problèmes à coup d’injures et de disputes et dans la famille, les parents ont tendance à éduquer leurs enfants avec des méthodes autoritaires, souvent, en les humiliant. Pareil dans la rue. Et donc, nous nous sommes dit qu’il faut s’attaquer à ce phénomène dit «ordinaire» devenu «normal» et de lui trouver une alternative, explique notre interlocuteur. Pour ce dernier, cette alternative réside dans la constructions de liens sociaux avec des éléments constructeurs et positifs, entre autres des activités sociales et culturelles, sportives autour desquelles doivent se réunir l’ensemble des acteurs (les enseignants, les jeunes et enfant, ou bien les parents d’élèves ou alors les animateurs socio-culturels). Toujours concernant la première étape du projet, le même responsable dévoile la formation de 45 enseignants répartis sur 14 établissements scolaires, sur la communication interpersonnelle basée sur le positif et le vivre ensemble, aussi sur les méthodes pédagogiques basées sur la participation des jeunes et des enfants à leur propre enseignement «comment faire de l’enfant l’acteur principal dans la classe et amener l’enseignant à construire son projet pédagogique autour sur ce qu’est l’enfant qu’il faut intégrer dans une démarche d’enseignement» précise le Dr Kamel Briksi. L’on saura, par ailleurs que prochaine étape portera sur la formation des animateurs socioculturels dans ces trois quartiers «Ils vont être formés sur les techniques d’animation, autour du même concept à savoir le vivre ensemble et des liens positifs basés sur des activités socioculturelles» dit-il. Les animateurs qui seront au nombre de 40 ; seront identifiés parmi les bénévoles qui sont aujourd’hui actifs dans les trois quartiers et vont être formés pour intégrer des activités socioculturelles qui seront organisées dans ces quartiers. La troisième étape, selon le même responsable, ciblera la formation des parents en particulier les mamans ayant les meilleurs liens avec leurs enfants, et ce, sur les mêmes principes cités précédemment à savoir construire une relation tournée vers le vivre ensemble et le positif. Quant à la quatrième et dernière étape, elle porte sur des animations qui seront choisies sur la base de thèmes divers dans chaque quartier et établissement scolaire concerné par le projet «Chaque quartier choisira des activités porteuses qui peuvent mobiliser et plaire et attirer les trois publics à savoir, les parents, les enfants et les jeunes, les enseignants et les animateurs» précise le Dr Brikci. Parallèlement à cela, l’on apprend que l’association mène une enquête sur le terrain en collaboration avec un enseignant et un chercheur d’université «Cela consiste à aller dans des quartiers et interviewer des enseignants, des jeunes animateurs, des parents afin de comprendre comment ils construisent leurs relations avec les jeunes et les enfants et comment ils perçoivent la violence et la relation basée un peu sur la menace et des rapports de force. A travers cette démarche, nous voulons avoir une idée plus concrète et plus précise pour ensuite agir avec des messages qui correspondent aux sensibilités du terrain» confie notre interlocuteur.

Amel Saher