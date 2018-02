Conseil de la nation : Ã©lection du reprÃ©sentant au Conseil constitutionnel

Les membres du Conseil de la nation ont procédé, hier, à l’élection de M. Mohamed-Réda Ousahla (élu du RND, avocat agréé près la Cour suprême et enseignant en droit) pour représenter le Conseil de la nation au sein du Conseil constitutionnel, ainsi qu’à l’installation des responsables et des structures au titre du renouvellement annuel de 2018.

Cette élection s’est tenue lors d’une séance plénière présidée par le président du Conseil de la nation, M. Abdelkader Bensalah, en présence du ministre chargé des Relations avec le Parlement et des membres du Conseil. Sachant que le président du Conseil de la nation a présidé une réunion du Bureau, samedi dernier, qui a statué sur la proposition des trois groupes parlementaires portant sur la candidature de M. Mohamed-Réda Ousahla pour représenter le Conseil de la nation au sein du Conseil constitutionnel. «La confiance et l’élection de M. Ousahla, faites par les membres du Conseil de la nation, témoignent de la bonne concorde entre ses membres qui ont su mettre de côté leurs divergences politique», a souligné le président du Conseil.

Selon M. Bensalah, ce renouvellement de la moitié des membres du Conseil constitutionnel se fait toutes les quatre années, comme le stipule l’article 183 dans son chapitre 5 de la Constitution. Rappelant, toutefois, que la composition nominative du Conseil constitutionnel depuis sa création — à chaque fois que se produit une nouvelle nomination ou désignation — intervient dans le cadre du renouvellement par moitié tous les trois ans, et depuis la révision constitutionnelle tous les quatre ans, ou d’une vacance de siège d’un membre du Conseil constitutionnel appelé à exercer une autre fonction. Sachant que depuis la révision constitutionnelle de 2016 et en vertu de l’alinéa 1er de l’article 183 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est composé de douze membres : quatre désignés par le Président de la République, dont le président et le vice-président du Conseil, deux (2) élus par l’Assemblée Populaire Nationale, deux (2) élus par le Conseil de la nation, deux (2) élus par la Cour Suprême et deux (2) élus par le Conseil d’Etat. Le président et le vice-président du Conseil constitutionnel sont désignés, en vertu de l’article 183 (alinéa 4) par le Président de la République pour un mandat unique de huit (8) ans. Les autres membres du Conseil constitutionnel remplissent, en vertu de l’alinéa 5 du même article, un mandat unique de huit (8) ans et sont renouvelés par moitié tous les (4) ans.

La plénière a vu également l’installation des responsables et des structures du Conseil au titre du renouvellement annuel pour l’exercice 2018, qui se compose, et selon la proposition du tiers présidentiel, de Djamel Ould Abbès, Nouara Djaffar, Aziz Bezaz et Mohamed Said Saadane pour le FLN, et Tahar Kelil pour le RND.

Le président du Conseil fait savoir par la même occasion que les groupes parlementaires du tiers présidentiel, du parti du Front de libération nationale (FLN) et du Rassemblement national démocratique (RND) ont eu l’accord du renouvellement de leurs représentants au sein des structures et organes du Conseil.

Kafia Ait Allouache