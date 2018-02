Union des radios et tÃ©lÃ©visions des Etats arabes : 13.269 informations Ã©changÃ©es

Se plaçant en trait d’union entre les télévisions et les radios de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), le centre arabe des échanges News et programmes de l’Union des radios et télévisions des Etats arabes (ASBU) ambitionne depuis sa création, en avril 1987, «d’améliorer» d’année en année les prestations des chaînes de TV et des radios arabes et de «coordonner» les échanges quotidiens entre ces institutions.

«Il faut savoir qu’en 2017, notre centre a supervisé 13.269 news et informations ont été échangées, dont 48% d’ordre politique, 25% des infos échangées portent sur le domaine sécuritaire, 22% ayant trait à la culture et 4% des échanges portent sur des programmes religieux», a révélé son président lors d’un point de presse qu’il a animé, hier, au centre Téléport de la TDA de Bouchaoui (Alger), à la veille de la tenue des rencontres annuelles des coordinateurs et des ingénieurs des radio et télévisions arabes, prévues, du 21 au 28 février, à l’hôtel Sheraton.

Comparativement à 2016, Mohsen Karim Slimani reconnaît qu’il y a eu une baisse du nombre des news échangés et cela s’explique par la situation sécuritaire qui prévaut dans certains pays qui n’ont pas été très actifs dans le domaine des échanges des programmes TV et radios, citant plus particulièrement la Syrie, habituellement grande pourvoyeuse de la matière, le Yémen, la Libye ou encore l’Irak. Avec les institutions professionnelles régionales, l’ASBU a échangé 600 informations avec les Européens membres de l’Eurovision et 300 informations avec les Asiatiques de l’Asiavision ainsi que 200 informations avec les télévisions méditerranéennes. Quant aux activités des radios arabes, le conférencier révèle que le volume horaire des échanges des programmes a dépassé les 3.150 heures, soit une moyenne quotidienne de près de 10 heures. Le directeur du centre arabe des échanges News et programmes de l’Union des radios et télévisions des Etats arabes précise à ce propos que son institution exige une «bonne» qualité technique des programmes échangés et souligne que les échanges des programmes portent sur tous les domaines, pas uniquement les informations politiques et sécuritaires. «Ce qui est certain, c’est que notre centre ne se contente pas de regarder l’info mais il va vers les événements», a-t-il assuré en insistant sur la nécessité de «s’adapter» avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication.



26 radios et télévisions présentes



Evoquant les rencontres annuelles des coordinateurs et des ingénieurs des radio et télévisions arabes, Mohsen Karim Slimani affirme que ce rendez-vous constitue une excellente opportunité pour d’abord procéder à des évaluations «objectives» sur les échanges de programmes et d’informations opérés au cours de l’année passée et, ensuite débattre des aspects professionnels liés aux programmes et informations entre les Etats arabes ainsi qu’avec les organismes audiovisuels internationaux tels que l’Eurovision, l’Asiavision ou encore les institutions méditerranéennes. Selon le président de CAEIP, 13 télévisions arabes et autant de radios arabes ont confirmé leur participation à ces rencontres, marquées d’ailleurs par la présence de la radio et télévision camerounaise. Affiliée à la Ligue arabe, l’ASBU a été créée en 1969, à Khartoum (Soudan), dans le but d’accroître les échanges de programmes entre les radios arabes. Regroupant aujourd’hui 14 pays, pour y adhérer il faut se soumettre à certaines exigences dont la plus importante est que la radio ou la télévision dispose d’un agrément officiel dans son pays. Le Centre arabe des échanges News et programmes que préside depuis décembre 2016 Mohsen Karim Slimani, également directeur de Radio Algérie Internationale, est considéré comme étant l’une des institutions les plus importantes de l’Union des radios et télévisions des Etats arabes de par les missions qu’il assure en matière de coordination des échanges entre l’ensemble des Radios et Télévisions arabes et les «compétences» et cadres arabes y exerçant.

S. A. M.