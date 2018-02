Haut Conseil de la langue Arabe : formation au profit des journalistes

En coordination avec le ministère de la communication, la radio algérienne et le Haut conseil de la langue arabe, une formation a été organisée au profit d’une vingtaine de journalistes les 18 et 19 février, dans le but d’améliorer et de promouvoir la performance de la langue arabe dans la presse nationale. Pour le président du HCLA, Salah Belaid, cette formation au profit des journalistes, des correcteurs et des traducteurs vise à promouvoir le style de la rédaction et la performance linguistique de la langue arabe, première langue constitutionnelle. Après avoir mis en exergue l’importance de « transmettre le message aux lecteurs sans fautes linguistiques », M. Belaid a rappelé que «le rôle primordial de la presse après l’information des lecteurs, est de promouvoir la langue au sein de la société», indiquant que son institution «suit les fautes commises par les organes de presse». Le premier responsable du HCLA a souligné que certaines fautes commises par les journalistes sont impardonnables. C’est pourquoi, la maîtrise de la langue est très importante dans le corps de la presse, car les lacunes linguistiques dénaturent le déroulement de l’évènement», appelant les journalistes à promouvoir leur langue. Lors de son intervention, Yacine Bouras, enseignant à l’université de Bordj Bou-Arréridj, a souligné que «le niveau intellectuel du journaliste a plus d’impact et d’influence par rapport à l’enseignant à l’université et de l’établissement scolaire, car l’élévation de la langue revient à sa plume. C’est pourquoi, il est nécessaire de maîtriser la langue et le style de rédaction».

M. Bouras a rappelé que «malgré la richesse de la langue arabe en termes de vocabulaire et linguistique, la grammaire est précise et limitée».

Pour leur part, les journalistes, qui ont bénéficié de ce cycle de formation de deux jours, ont appelé le président du HCLA, en présence du représentant du ministère de la Communication, à bénéficier davantage de formations afin d’actualiser leur information, car «le monde de la presse est en mouvement perpétuel».

H.H.