Le ministre des ressources en eau Ã  BÃ©jaÃ¯a : Transfert total de la gestion de lâ€™AEP vers lâ€™ADE

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a effectué hier une visite de travail et d’inspection à Béjaïa, pour s’enquérir des chantiers et infrastructures relevant de son secteur. Un secteur qui enregistre un déficit énorme en alimentation en eau potable dans plusieurs communes qui devraient en principe être desservies par le barrage de Tichi Haff. Bien que la wilaya possède des ressources en eau dépassant largement les besoins des populations, une grande partie des communes connaissent des perturbations dans la distribution de l’eau potable, avec un réseau très vétuste. Pour cette première journée de sa visite, l’hôte de la wilaya, accompagné du wali, du président de l’APW et des cadres de son secteur, a marqué une halte dans la commune d’Amalou où il a inauguré la première station de pompage alimentant la commune à partir du transfert du barrage de Tichi Haff, comme il a suivi un exposé de la situation globale du secteur des ressources en eau dans la wilaya. Cette nouvelle station, qui sera opérationnelle à partir du 15 mai prochain, permettra à 11 communes de la vallée de la Soummam, soit près de 31.000 habitants, d’être alimentées en eau potable sur un planning horaire de 20 heures/jour. Toujours dans la vallée de la Soummam, M. Necib a inauguré la station principale de Chemini et de Souk Oufella reliée au barrage de Tichi Haff. Dès sa mise en service, cette station aura un impact positif sur l’amélioration du débit qui atteindra 9.676 m3/jour, pour une population ciblée de 9.000 habitants, avec une amélioration des plages horaires par une alimentation quotidienne de 20 H/Jour. À Sidi Aïch, le ministre a visité le projet de réalisation de la station d’épuration. Le ministre a insisté sur la réhabilitation des réseaux vétustes et le transfert total de la gestion de l’eau potable des communes vers l’Algérienne des eaux (ADE). Après l’exposé présenté par l’Office national d’assainissement, le ministre a exhorté les responsables locaux à mettre en place un schéma directeur pour améliorer la gestion de cette station. Aujourd’hui, le ministre visitera plusieurs projet de réhabilitation du réseau de distribution au chef-lieu de la wilaya, commune de Béjaïa, et se rendra ensuite dans la commune de Toudja, où il visitera la source et le musée de l’Eau de la commune, et procédera à la mise en service de la station principale devant alimenter la commune de Barbacha.

PUBLIE LE : 19-02-2018 | 0:00