DÃ©veloppement du secteur : 280 milliards DA allouÃ©s par lâ€™Ã©TAT pour 2018

Le soutien de l’État au développement de secteur des Ressources en eau vient de se matérialiser par la consécration d’un montant de 280 milliards de dinars pour cette année 2018. L’annonce a été faite hier par le ministre M. Hocine Necib, invité de la rédaction de la Chaîne III, de la radio nationale. «Cette mesure fait suite à la décision du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, de classer le secteur des Ressources en eau parmi les trois priorités nationales, en sus de la Santé et de l’Éducation», a-t-il affirmé d’entrée. C’est dans cette optique d’ailleurs qu’il a été également décidé de la levée du gel des opérations d’assainissement, pour lesquelles une somme considérable du montant cité plus haut, soit 84 milliards, est réservée à leur financement, précise M. Necib. Outre les projets d’assainissement, le financement assez conséquent, le moins que l’on puisse dire, que l’État a accordé à ce secteur vital, a pour objectif la réalisation d’un plan de charge où il est prévu, précise le ministre, le lancement d’un programme neuf, pour un montant de 160 milliards DA, et d’un autre programme de réajustement. Dans le domaine des Ressources en eau, où il convient de rappeler les efforts colossaux menés depuis le début des années 2000 sous la conduite du Président de la République, il y a lieu de s’attendre à d’autres exploits aussi prometteurs et d’un impact très positifs pour la population. En la matière, la stratégie, qui sera mise en branle dans ce cadre, obéit, explique le ministre, à la logique d’assurer une amélioration des plus optimisées de la distribution de l’eau potable, une mobilisation des ressources conventionnelles et non conventionnelles (dessalement de l’eau de mer), de l’assainissement et de l’hydraulique agricole (eaux épurées). Ce sont-là, affirme M. Necib, les principaux axes stratégiques du secteur. «Notre stratégie pour atteindre la sécurisation repose sur le principe de la diversification des ressources», a-t-il appuyé. Concernant la réalisation des stations de dessalement de l’eau de mer, le ministre a avancé que le gouvernement a décidé de réaliser deux stations restantes, malgré la baisse des ressources financières, qui s’ajouteront aux 11 stations déjà réalisées. La première station sera réalisée dans la wilaya d’El-Tarf, pour approvisionner cette région frontalière et certaines communes des wilayas de Guelma et de Souk Ahras, alors que la seconde sera installée à Zéralda, pour contribuer à alimenter la capitale, qui risque de connaître un déficit en ressources en eau, et la wilaya de Blida. Pour M. Necib, le schéma national hydraulique est conçu de telle sorte à couvrir les zones déficitaires, précisant que ce schéma se déploie sur l’ensemble du territoire national. «Nous somme en train d’optimiser ce schéma, en exploitant toutes les possibilités qui s’offrent en termes d’interchangeabilité et d’interconnexion visant, notamment à réduire encore davantage le déficit et venir en appoint aux zones déficitaires», a-t-il souligné. En réponse à la question sur le problème des fuites sur les réseaux d’alimentation en eau, estimées à 30% et correspondant à un milliard de m3, le ministre a indiqué que la réduction de cette perte fait partie des grands chantiers du secteur. Il évoque, à cet effet, la poursuite des travaux de rénovation des réseaux entamée depuis des années, notamment au niveau des grandes villes. Pour réduire les fuites à environ 18%, M. Necib a fait part de l’augmentation de la cadence annuelle de la rénovation des réseaux de distribution de l’eau potable à 2.000 km/an, contre 1.500 km/an actuellement. Par ailleurs, le ministre s’est longuement exprimé sur la lutte contre le phénomène de «vol d’eau» ou, autrement dit, «des eaux consommées et non facturées», en collaboration avec la police des eaux et les collectivités locales, signalant que les créances de l’Algérienne des eaux (ADE) sur ses abonnés se chiffrent à 46 milliards DA. «Ce montant était composé de créances anciennes, irrécupérables, estimées à 16 milliards DA, et de créances effectives d’une valeur de 30 milliards DA, dont 90% ont été recouvrées», fait-il remarquer.

Kamélia Hadjib