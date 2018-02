Travaux publics : Â« Les opÃ©rateurs doivent exploiter les acquis en matiÃ¨re de transport Â»

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a annoncé, hier à Laghouat, un financement d’un milliard de dinars consacré à l’entretien et à l’amélioration de l’état du tronçon de la RN-1 traversant le territoire de la wilaya. «Cette enveloppe est destinée à améliorer l’état des anciens tronçons de dédoublement de la RN-1, dont certaines parties se sont dégradées», a indiqué le ministre, lors de la mise en service de la dernière tranche de 28 km du projet de dédoublement de la RN-1, de Bellil (Hassi-R’mel) aux limites territoriales de la wilaya voisine de Ghardaïa. M. Zaâlane a précisé que la réception de cette tranche devra boucler le programme retenu en faveur de la wilaya de Laghouat concernant le dédoublement de la RN-1, soit un linéaire total de 168 km, en attendant l’inscription d’une opération similaire pour la RN-23 sur son axe reliant Aflou et Laghouat. L’inscription d’un projet de dédoublement sur cette route est une priorité, et se fera en plusieurs étapes, car ce tronçon constitue une grande préoccupation pour les citoyens, eu égard aux nombreux accidents de la circulation qui y ont été enregistrés, a-t-il expliqué.

Le ministre a rappelé, dans ce contexte, qu’un linéaire de près d’un millier de kilomètres dans cette wilaya avait fait l’objet, dans le cadre des anciens programmes de développement et pour un investissement de plus de 40 milliards DA, d’opérations de modernisation, dont des dédoublements de voie et la réalisation d’ouvrages d’art et d’échangeurs.

«Le temps est donc venu pour la wilaya de Laghouat afin d’assurer son décollage économique», a estimé M. Zaâlane, appelant les opérateurs économiques à intensifier les investissements et l’exploitation de ces acquis en matière de transport de voyageurs et de marchandises, et d’échanges commerciaux. Le ministre des Travaux publics et des Transports a rappelé, par ailleurs, qu’un tronçon de 534 km sur un linéaire de 865 km de la RN-1, reliant Blida à El-Ménéa (Ghardaïa), a été réalisé, et les travaux se poursuivront pour atteindre l’objectif fixé par le gouvernement pour la conversion de cet axe routier en voie express.

S’agissant de la tranche restante entre El-Ménéa et Tamanrasset, une enveloppe de 1,5 milliard DA a été prévue, au titre du programme de 2018, pour prendre en charge les opérations d’entretien de certains points dégradés de cette route qui constitue, a souligné le premier responsable du secteur, un axe névralgique entre le nord et le sud du pays. M. Zaâlane a inspecté, par ailleurs, le projet de gare routière (classe-A) de Laghouat, dont les travaux de réalisation tirent à leur fin, et a inspecté la pépinière de la direction des travaux publics.

Dans un point de presse, au terme de sa visite de travail de deux jours dans la wilaya, le ministre des Travaux publics et des Transports a évoqué une série d’opérations en cours et relevant de son département, dont les projets de tramway à Ouargla, Sétif et Mostaganem, ainsi que de nouvelles tours de contrôle dans certains aéroports du pays. (APS)