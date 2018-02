JournÃ©e nationale du Chahid, Tizi-Ouzou : La famille rÃ©volutionnaire se souvient

La célébration de la journée nationale du Chahid, hier à Tizi-Ouzou, a été marquée par le raccordement de 1.248 foyers au gaz naturel, répartis sur les villages des communes de Ouacifs (389 foyers), Aït Boumehdi (312 foyers) et Iboudraren (547 foyers).

Le raccordement de ces foyers à cette énergie s’est déroulée en présence du wali et du P/APW de Tizi-Ouzou, respectivement Mohamed Bouderbali et Youcef Aouchiche, des autorités locales de ces communes, des élus locaux et nationaux ainsi que des représentants de la famille révolutionnaire. Le wali a indiqué que le raccordement de ces foyers au gaz naturel permettra l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires, surtout en ces moments de froid glacial que connaît l’ensemble de la wilaya de Tizi-Ouzou, particulièrement ces localités de hautes altitudes. Soulagées par l’arrivée du gaz dans leur foyer, les populations de ces communes ont salué les efforts que ne cessent de fournir les plus hautes autorités du pays pour qu’aujourd’hui le gaz de ville est une réalité même dans les villages et hameaux les plus reculés de la wilaya.

Elles ont également exprimé leur soulagement de pouvoir enfin vivre sans inquiétude de pénuries de bonbonnes de gaz butane dont elles souffraient durant les fortes précipitations. Le premier magistrat de la wilaya, qui a été informé de plusieurs préoccupations des citoyens, notamment celles liées à l’AEP, le transport scolaire, l’électrification, l’habitat rural et les glissements de terrain, a assuré de la disponibilité de son administration à leur apporter des solutions, tout en les assurant que tous les efforts de développement de toutes les régions de la wilaya se poursuivront.

Parallèlement à cette opération de raccordement des foyers au gaz naturel, le wali et la délégation qui l’avait accompagnée durant cette visite se sont recueillis à la mémoire des martyrs des trois communes visitées. Dans la matinée de la même journée, une délégation conduite par le wali s’est rendue au sanctuaire des chouhada de Mdouha pour se recueillir à la mémoire des martyrs.

Bel. Adrar

------------------//////////////////

Béjaia

Commémoration à Ouzellaguen

La famille révolutionnaire et les autorités de la wilaya ont choisi cette année la commune d’Ouzellaguen, lieu historique qui abrité le congrès de la Soummam au village d’Ifri le 20 août 1956, pour commémorer la journée du Chahid, qui coïncide avec le 18 février de chaque année, date de création de l’Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC). C’est au cimetière des chouhada de la commune que les invités dont des moudjahidine, veuves de chahid et les autorités de la wilaya à leur tête le wali, Mohamed Hattab, se sont rassemblés pour un grand moment de recueillement avec le lever des couleurs nationales, le dépôt de gerbes de fleurs au carré des Martyrs et la minute de silence en hommage aux martyrs.

La foule s’est dirigée ensuite vers la maison de jeunes où, tour à tour, le secrétaire de wilaya de l’Organisation nationale des moudjahidine et le secrétaire général de wilaya de l’Organisation nationale des enfants de chouhada ont pris la parole pour souligner l’importance historique de cette journée dédiée au chouhada qui ont sacrifié leur vie pour rétablir la souveraineté et arracher l’indépendance pour l’Algérie.

Une cérémonie en hommage à 150 veuves de chahid a été organisée. A Ifri, les habitants ont accueilli avec beaucoup de joie et de soulagement la mise en service du réseau d’alimentation de 170 foyers en gaz naturel.

M. Laouer

------------------//////////////////

Constantine

Plusieurs édifices baptisés aux noms de chouhada

À Constantine, c’est la ville du Khroub qui a été choisie pour accueillir la célébration officielle de la journée nationale du Chahid, coïncidant avec le 18 février de chaque année. Dans la matinée, les autorités locales civiles et militaires, à leur tête le wali Abdessamie Saïdoun, accompagnés des représentants de la famille révolutionnaire et de la société civile, ont assisté à la cérémonie de recueillement au cimetière des Chouhada de la commune, où ils ont procédé au dépôt d’une gerbe de fleurs et à la récitation de la Fatiha à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de Libération nationale.

Par la suite, la délégation s’est rendue respectivement à la nouvelle ville Massinissa et à la commune du chef-lieu, afin de poser la première pierre d’un groupement scolaire baptisé du nom du chahid Zerrouk El Hocine, ainsi que d’un établissement d’enseignement moyen baptisé du nom d’un autre martyr, Bourouh Lamri, au niveau de la première, et de donner le nom d’Omar Krimi à la clinique de chirurgie dentaire, sise à la rue Mustapha Abdennouri au niveau de la seconde.

Enfin, des familles de martyrs et de moudjahidine ont été honorées, de même que des membres de la garde communale, qui se sont vus octroyer des aides au logement rural. Il est à noter que le moudjahid Abdelziz Fadloun, lequel devait être également honoré par les autorités, est décédé la veille, à l’âge de 88 ans.

De son côté, l’Office national de la culture et de l’information (ONCI) a tracé un riche programme de festivités, articulé autour de deux représentations théâtrales données vendredi après-midi au complexe Ahmed Bey, Houria et le chahid de l’association de l’enfance des activités éducatives et culturelles de Batna, et Al-Ghadiboun (les indignés), de l’association culturelle Afkar Wa Founoun d’El Eulma, ainsi que d’une série de projections de films algériens sur le thème de la Révolution, entre autres Les Déracinés de Mohamed Lamine Merbah, Zone interdite d’Ahmed Allam, et Les Hors-la-loi de Tewfik Farès.

A l’occasion, une soirée musicale s’est tenue jeudi dernier, avec la participation de Freeklane, Amel Zen et Meziane Amiche. Enfin, la sûreté de la wilaya de Constantine a organisé le même jour une conférence animée conjointement par le Dr Abdelaziz Filali, président de la Fondation Abdelhamid Benbadis, et la moudjahida Manaâ Fadhila, au cours de laquelle ils ont passé en revue les principaux événements ayant jalonné l’histoire contemporaine de l’Algérie, et à laquelle ont assisté les agents et cadres du corps.

Issam B.

------------------//////////////////

Annaba

Hommage et recueillement



715 logements publics locatifs (LPL) ont été attribués hier a Annaba à l’occasion de la commémoration de la journée nationale du Chahid. 270 logements de ce quota sont implantés dans la nouvelle zone d’extension urbaine d’El Kalitoussa, commune de Berrahal et le reste dans la localité de Bouzaroura, commune d’El Bouni. 83 familles, victimes du terrorisme, figurent parmi les heureux bénéficiaires. La remise des clefs des logements a été présidée par le wali, M. Mohamed Salamani en présence de la famille révolutionnaire, des autorités locales civiles et militaires ainsi que de représentants de la société civile. La veille de la journée nationale du Chahid, 80 logements publics locatifs (LSL) ont été attribués dans la commune d’Oued Aneb. Plusieurs activités ont par ailleurs marqué cet évènement qui rappelle les sacrifices consentis par nos chouhada. Il s’agit notamment de la remise en service de la gare routière de Sidi Brahim au chef-lieu de wilaya après avoir fait l’objet d’une opération de réhabilitation et d’une vingtaine de stades de proximité dans les communes de Annaba, Sidi Amar, El Hadjar et Berrahal ayant été réalisés en gazon synthétique. C’est la commune de Berrahal qui a abrité les festivités commémoratives de la journée nationale du Chahid. Des gerbes de fleurs ont été déposées au cimetière des martyrs suivies de la lecture de la Fatiha.

B. Guetmi

------------------//////////////////

Sétif

Attachement aux valeurs profondes



Dans la matinée, après le dépôt d’une gerbe de fleurs et le lever des couleurs au Mémorial des martyrs, les membres de la délégation officielle conduite par le wali, se sont rendus dans la daïra d’Ain Azel qui a accueilli, cette année, les festivités officielles.

Dans cette localité, où les autorités de la wilaya marqueront d’abord leur présence par un moment de recueillement à la mémoire de nos glorieux martyrs, en présence de nombreux citoyens, moudjahidine et enfants de chouhada, le wali procédera à la baptisation de l’unité secondaire de la protection civile au nom du chahid Boudraa Ahcène et inspectera le chantier d’un nouveau bureau de poste à Ain Azel-centre. La visite au domicile de la veuve du chahid Chentouf Saada qui sera honorée à cette occasion, sera suivie par la baptisation du stade de proximité du 18-Février doté d’une pelouse synthétique et implanté au niveau de la cité des 231 logements. Autant d’actions qui seront marquées aussi par la visite d’une unité de montage de motocyclettes d’un investisseur privé et la baptisation à la cité des 590 logements, d’un autre complexe de proximité doté d’une pelouse en gazon synthétique et qui portera le nom de stade du 12-Janvier.

Dans cette même cité, le nouveau lycée portera désormais le nom du martyr Mustapha-Benboulaid. Le wali se rendra au niveau d’un groupe scolaire du type B1 avant la visite d’une unité de fabrication de batterie issue d’un investissement privé dans la zone d’activités.

Une date anniversaire qui ne sera pas sans susciter un profond sentiment de satisfaction parmi les habitants de l’agglomération secondaire de «Lehmadcha» dans la commune de Ain Lahdjar, où le wali mettra en service, en ces jours d’hiver rigoureux, le réseau d’alimentation en gaz naturel pour 500 foyers où la couverture atteint aujourd’hui 95%. L’inauguration de la nouvelle salle polyvalente du 12-Janvier à Bir Hadada s’inscrira dans cette dynamique que connaît la wilaya.

F. Zoghbi