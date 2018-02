JournÃ©e nationale du Chahid, Tamanrasset : Sous le signe du recueillement

L’occasion a donné lieu à l’organisation par la population locale d’une cérémonie à la maison de la Culture au cours de laquelle un hommage a été rendu au Président de la République Abdelaziz Bouteflika, en reconnaissance à son parcours révolutionnaire et à ses efforts pour l’édification du pays. Le ministre des Moudjahidine a présidé une cérémonie de remise d’ouvrages et de publications historiques du ministère au profit du centre universitaire «Hadj Moussa Agh-Akhamouk» de Tamanrasset, des bibliothèques des communes d’Idelès et Abalessa, avant de procéder à l’inauguration, à l’entrée de la ville de Tamanrasset, d’une place publique qui portera l’appellation «place du 18 Février».

M. Zitouni a, en outre, procédé à la baptisation du nom du défunt moudjahid Mohamed Cherif Messaâdia de l’artère principale en voie dédoublée, menant du carrefour à l’entrée de la ville à l’hôtel «Gataâ El-Oued», avant d’inaugurer le centre de proximité des impôts, sis à la cité administrative. Le ministre a aussi assisté à un gala à la maison de la culture de Tamanrasset en l’honneur de l’artiste Badi Lalla, diva de la chanson targuie de genre «Tindi», en compagnie de familles de défunts moudjahidine.

Il a aussi remis des licences d’exploitation de taxi et de cafés au profit de moudjahidine et ayant-droits de la région.

Cette journée a été aussi l’occasion pour la distribution en présence du ministre de fauteuils-roulants, de tricycles au profit de personnes aux besoins spécifiques, des titres de voyages aux Lieux Saints au profit de moudjahidine et veuves de chouhada pour effectuer le rituel de la Omra, et des titres de séjours de détente à la station thermale de Zelfana.

Le ministre des Moudjahidine a, lors de sa visite de deux jours dans la wilaya, mis en service, au quartier Adriane, un centre d’hémodialyse doté de dix reins artificiels et un centre de détente dans le même quartier. M. Zitouni a clôturé sa visite dans la wilaya de Tamanrasset par la mise en service, dans la zone d’In-Delek (commune de Tamanrasset), d’un projet de raccordement de 51 habitations au réseau d’électricité, la remise d’aides à l’habitat rural et des colis alimentaires au profit de familles nécessiteuses. (APS)