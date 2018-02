Institut de formation musicale d'Oran : BaptisÃ© du nom du moudjahid Blaoui el Houari

L’institut régional de la formation musicale porte désormais le nom de l’icône et maître de la chanson oranaise et grand moudjahid, le défunt Blaoui El Houari.

La cérémonie a été présidée par le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, en présence des autorités locales et de cadres du secteur.

Le ministre a souligné que cette opération intervient en application d’une directive du Président de la République en vue de la baptisation des institutions artistiques et culturelles aux noms de grands artistes , d’hommes et de femmes de culture et créateurs qui ont beaucoup donné à notre pays et à sa culture, dont feu Blaoui El Houari. Dans une déclaration à la presse, il a exprimé son souhait de voir cette institution reproduire le répertoire de la chanson algérienne authentique avec une touche moderne afin de la transmettre aux nouvelles générations , également de voir naître prochainement un orchestre symphonique régional .

«Oran et sa région disposent de suffisamment de musiciens et professeurs de musique de haut niveau pour composer leur propre orchestre symphonique», a indiqué M. Mihoubi. Répondant à une question sur la demande introduite par l’Algérie à l’Unesco afin d’inscrire la musique Raï comme chant populaire de l’Algérie au patrimoine mondial, au moment où un pays voisin dit partager ce même patrimoine avec notre pays, le ministre a précisé que cette musique st devenue universelle et donc, dit-il, chantée partout dans le monde, s’interrogeant toutefois, si elle va prendre la nationalité de chaque pays où elle est chantée. «La musique Raï est un chant populaire algérien et toutes les preuves et les documents l’attestent, et notre dossier à l’Unesco est complet» a-t-il indiqué. Il a ajouté que l’Algérie est le seul pays à en avoir fait la demande à l’Unesco. Concernant la déprogrammation de festivals, M. Mihoubi a expliqué que la conjoncture financière actuelle a imposé la révision de la périodicité de certains festivals. Ainsi, explique-t-il, certaines manifestations auront lieu une année sur deux. Les autorités civiles et militaires de la wilaya d’Oran se sont recueillies à la mémoire des martyrs au cimetière d’Aïn El Beïda. La clinique de diabétologie au Front-de-mer d’Oran, qui a bénéficié d’importants travaux de réaménagement, a été baptisée au nom du Dr Jean Marie Larribère, un militant anticolonial. Au niveau de la commune d’Oran, une opérette retraçant les sacrifices sacrés consentis par nos glorieux martyrs a été organisée par la division culturelle communale à la bibliothèque de Chadli Belgasmia.

La maison de jeunes Akid Lotfi a, pour sa part, marqué cette commémoration en abritant une exposition sur l’histoire de la Révolution.

Des membres de la famille révolutionnaire et des fonctionnaires de l’administration locale ont été honorés par l’assemblée communale de Bir El Djir, parmi eux la famille du défunt Houssine Mimoune. L’école primaire du quartier Bendaoud (08) a été baptisée au nom du chahid Youssef-Abdelkader.

Les festivités commémoratives de la Journée du chahid dans la commune de Boutlélis ont été marquées par des activités sportives.

Amel Saher