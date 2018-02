CÃ©rÃ©monie au MAE : afin que nul nâ€™oublie

Le ministère des Affaires étrangères a organisé hier une cérémonie à l’occasion de la commémoration de la journée nationale du Chahid présidée par le Secrétaire général du ministère, Noureddine Ayadi, en présence de moudjahidine et de familles de chouhada.

Le Pr Amir Noureddine, vice-président de la Commission des droits de l’homme au sein de l’Organisation des Nations Unies, a animé une conférence ayant pour thème «Conscience du chahid ». Le conférencier a insisté sur l’importance de rester fidèle au message des chouhada dont «la force a été à l’origine de la défaite de la puissance coloniale française». Affirmant que grâce à ce message, l’Algérie demeurera debout en dépit des difficultés, le professeur Amir a appelé les Algériens, notamment les jeunes, à demeurer fidèles au message des chouhada qui se sont sacrifiés pour la dignité et le recouvrement de la souveraineté nationale.

Le conférencier mettra en avant l’importance de commémorer cette date afin de perpétuer une tradition pour rappeler les sacrifices de nos valeureux martyrs. Et d’ajouter que les jeunes générations doivent s’inspirer de leurs sacrifices pour que l’Algérie demeure continuellement forte relevant tous les défis auxquels elle est confrontée.

Il précisera que l’Algérie sera toujours aux devants de la scène en gardant la tête haute parmi les nations du monde au nom des chouhada.

«L’Algérie n’a et ne courbera jamais l’échine tant que l’esprit de nos chouhada coule dans les veines de ses enfants», a-t-il indiqué.

Par ailleurs, la cérémonie a été caractérisée par la levée des couleurs nationales avant le dépôt d’une gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative érigée à la mémoire des martyrs, suivie de la récitation de la «Fatiha».

M. Mendaci