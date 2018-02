MDN : des structures portent les noms de chouhada Ã  Ouargla et bechar

Le siège du secteur militaire d’Ouargla, relevant de la quatrième région militaire, a été baptisé hier au nom du Chahid «Benmoussa Mohamed», dans le cadre des festivités de la journée nationale du Chahid (18 février).

La cérémonie a été présidée par le commandant de la 4e RM, le général-major Abderrazak Cherif, en présence d’officiers supérieurs et cadres de cette RM, ainsi que des membres de la famille du chahid qui ont été honoré à l’occasion.

Le chahid Benmoussa Mohamed est né en 1922 à Rouissat (Ouargla) où il a étudié le Coran et les préceptes de la religion, avant de rejoindre la Révolution dans les rangs de l’armée de Libération nationale (ALN) au début de 1955, et rejoignit la wilaya I historique comme Djoundi. Il a pris part à plusieurs opérations militaires contre les forces coloniales, avant de tomber au champ d’honneur en octobre de la même année.

Cette opération de baptisation du siège du secteur militaire d’Ouargla entre dans le cadre du programme arrêté par le haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) portant baptisation des structures et installations relevant du ministère de la Défense nationale aux noms de chouhada de la glorieuse Révolution, afin de pérenniser le souvenir de leurs énormes sacrifices pour que vive l’Algérie dans la liberté et la dignité.

Par ailleurs, le siège de la 93e Compagnie de la police militaire de la 3e Région militaire a été baptisé du nom du chahid Layachi Ben-Abdelkader, en application de l’instruction du haut commandement de l’Armée nationale populaire.

La cérémonie de baptisation de cette unité de l’ANP, qui coïncide avec la célébration de la journée nationale du Chahid, a été présidée par le général-major Bouafia Amar, chef de l’état-major de la

3e RM, en présence d’officiers supérieurs ainsi que des membres de la famille du chahid. «Cette cérémonie de baptisation de cette unité opérationnelle de police militaire confirme l’attachement de l’ANP aux valeurs de la Révolution de Novembre 1954, est une reconnaissance des sacrifices suprêmes consentis par les chouhada pour le recouvrement de l’indépendance du pays», ont précisé les officiers-commandants de cette unité de police militaire.

Le chahid Layachi Ben-Abdelkader, natif de Bechar en 1931, a rejoint tôt les rangs de la Révolution du 1er-Novembre 1954, en apportant multiples aides et renseignements sur les mouvements des troupes coloniales françaises dans la région de Djebel-Bechar, avant d’être incorporé dans les rangs de la glorieuse Armée de libération nationale (ALN), après que les autorités coloniales aient été informées de ses activités militantes et l’aient menacé de mort lui et sa famille.

Le chahid a ensuite pris part à plusieurs opérations militaires, le long de la zone frontalière du sud-ouest du pays, avant de tomber les armes à la main dans la bataille d’El Ardja, localité située dans l’actuelle daira frontalière de Béni-Ounif (à 110 km au nord de Bechar), le 18 fevrier 1961. (APS)