Cinq syndicats ont dÃ©posÃ© un prÃ©avis de grÃ¨ve de deux jours : Rencontre avec le ministÃ¨re de lâ€™Ã©ducation

Le ministère de l’Education nationale a entamé, hier à Alger, des rencontres avec des représentants de cinq syndicats du secteur de l’éducation qui ont déposé un préavis de grève de deux jours. Ces réunions regroupant des responsables du ministère et les représentants de ces syndicats, dont les travaux se déroulent à huis clos, interviennent suite au préavis de grève lancé par ces syndicats pour les 21 et 22 février. Des représentants du ministère ont reçu en premier lieu le coordinateur national du Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (SNAPEST), Meziane Meriane. M. Meriane a indiqué dans une déclaration à l’APS, que cette rencontre intervenait à la veille du préavis de grève des 21 et 22 février lancé par ces cinq syndicats, ajoutant avoir demandé que le ministère «soit leur avocat auprès du gouvernement» pour la satisfaction de leurs revendications relatives notamment à l’amélioration du pouvoir d’achat des enseignants. «Lors d’une négociation et pour gagner du temps, il faut qu’il y ait un représentant de la fonction publique, du ministère des Finances, pour sortir directement avec une décision», a-t-il néanmoins expliqué. Les représentants de l’Union nationale des personnels de l’Education et de la formation (UNPEF), le syndicat national des travailleurs de l’éducation et de la formation (SATEF), le syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) et le Syndicat du conseil des lycées d’Alger (CLA) seront également reçus séparément.



Les enseignants en abandon de poste passibles de licenciement



La poursuite de la grève, déclenchée par le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation met les enseignants concernés en situation «d’abandon de poste passible de licenciement conformément à la législation en vigueur « a aussi affirmé hier le ministère dans un communiqué. Le ministère a rappelé que le tribunal administratif d’Alger avait déclaré le 30 janvier 2018 «illégale» la grève déclenchée par les enseignants affiliés au CNAPESTE et ordonné d’y «mettre fin immédiatement». (APS)