Protection sociale de lâ€™enfant, Mme Cherfi : Â« Sensibiliser les familles avant le recours Ã  la justice Â»

Le renforcement et la promotion de la protection sociale de l’enfance avant le recours aux services judiciaires est le thème de la 3e session de formation, organisée du 18 au 20 février à Alger, par l’Organe national de la protection et de la promotion des droits de l’enfance, en collaboration avec le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

Cette session de formation, destinée aux responsables et représentants des services du milieu ouvert des directions de wilayas de l’action sociale, relevant du secteur de la Solidarité nationale, a pour objectif de faire connaître «les nouvelles missions des représentants du milieu social, en matière de promotion de la protection sociale des enfants, et ce, conformément à la loi n°15-12 relative à la protection de l’enfant. Lors de cette session, il sera question de l’examen des moyens permettant la prise des mesures nécessaires pour la prise en charge sociale de l’enfant et la recherche de solutions idoines avant le recours à la protection judiciaire. Dans une déclaration à l’APS, la déléguée nationale à la protection de l’enfance, Meriem Cherfi, a mis l’accent sur le rôle primordial des services du milieu ouvert, créés en vertu de ladite loi, en vue d’assurer la protection sociale de l’enfant, avant un éventuel recours aux autorités judiciaires. Elle a rappelé l’importance de ces services, composés de sociologues, psychologues et juristes, pour une intervention rapide, afin d’assister les enfants en danger et œuvrer à leur insertion dans la société, à travers la sensibilisation de leurs familles à la nécessité de leur procurer l’attention nécessaire, avant un éventuel recours à la justice. S’agissant de la prise en charge des signalements, Mme Cherfi a précisé que son organisme se chargeait du traitement des signalements enregistrés au niveau national, à travers la relance du rôle des services du milieu ouvert, chargés de suivre l’état de l’enfant, de l’accompagner au niveau local, de collecter et d’évaluer les informations recueillies, outre la prise de mesures urgentes pour la prise en charge sociale de l’enfant, avant le recours à la justice.

Cette session de formation de 3 jours, animée par des experts et des spécialistes du domaine de la protection et de promotion des droits de l’enfant, sera consacrée à plusieurs questions ayant trait à la protection et à la promotion des droits de l’enfant.

