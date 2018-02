Le prÃ©sident du Haut Conseil Islamique invitÃ© de notre Forum : Une rÃ©fÃ©rence commune

Recadrer les fetwas c’est délimiter la responsabilité des uns et des autres.

Un imam ne peut jouer le rôle de médiateur que s’il est sollicité par les parties en conflit ou s’il est désigné par sa tutelle.



Le président du Haut Conseil Islamique (HCI) a indiqué, hier au Forum d’El Moudjahid, que l’instance qu’il préside, conformément aux textes qui la régissent, peut émettre des avis religieux (fetwa), sur demande des institutions, notamment la présidence de la République, et quand elle est saisie par les citoyens. Cependant, le docteur Bouabdallah Ghoulamallah préfère que la fetwa reste exclusivement la mission des conseils scientifiques siégeant dans les mosquées relevant du ministère des Affaires religieuses.

Les mouvements de protestations des enseignants et des médecins résidents, la finance islamique, mufti de la République, les fetwas diffusées par les chaînes satellitaires, autant de questions abordées, hier, par le président du HCI, le docteur Bouabdallah Ghoulamallah.

C’est sans ambages que notre invité s’est prêté au jeu questions-réponses. Au total une quinzaine de questions ont trouvé réponses. La première a porté sur cette étude publiée la semaine dernière et qui montre que les Algériens sont les plus grands consommateurs de contenus religieux sur les réseaux sociaux dans le monde musulman. Leurs pages de prédilection, notamment sur Facebook, sont celles des prédicateurs égyptiens et saoudiens. Pour le président du HCI, cette question mériterait une enquête plus approfondie, car il est important de recenser ceux qui s’adressent aux imams, ou aux conseils scientifiques des mosquées installées dans toutes les wilayas, pour avoir un avis religieux sur telle ou telle question.

Car il faut, estime le conférencier, sur le plan national, la fetwa doit émaner du Conseil religieux. Il est aussi utile de savoir, le nombre de personnes qui vont sur le net, les raisons qui les poussent à recourir à la toile, ainsi que leurs orientations... plus explicite, le président du HCI, les avis religieux venant de l’étranger ne prennent pas en compte le contexte algérien et peuvent être à l’origine de dissensions entre les membres d’une même famille. En Algérie, la fetwa dit-il, doit provenir de personnes identifiées et «agréées» par le ministère des Affaires religieuses. Dans ce sillage, notre invité, annonce la tenue prochaine d’une réunion avec le ministre des Affaires religieuses, pour encadrer tous ceux qui s’autoproclament «mufti» et se prononcent sur des questions religieuses sur des plateaux télé, ou sur les colonnes de la presse nationale. Dans l’objectif de mettre fin à cette anarchie, l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) sera, elle aussi, saisi pour convenir d’interdire toute fetwa sur ces chaînes n’ayant pas l’accord du département de Mohamed Aïssa. Cette démarche a des objectifs sains, le but n’est pas d’interdire la parole aux imams, mais de mieux recadrer les fetwas et de délimiter les responsabilités des uns et des autres. Les sujets liés à l’actualité nationale ont été abordés, en l’occurrence les grèves des enseignants et des médecins résidents. A ce propos, le président du HCI, qui reconnaît que le recours à la grève est un droit constitutionnel, explique par ailleurs, le devoir de respecter les décisions de justice.

Cette dernière, faut-il rappeler, a déclaré l’illégalité de ces mouvements de protestations qui portent préjudice aux élèves et aux malades. A la question d’un confrère, qui voulait savoir où en était le projet de désignation du mufti de la République, et si ce retard est dû au manque de profils, notre invité a rappelé que cette décision relève des prérogatives du Président de la République, et que les compétences ne manquent pas.

Le Haut Conseil Islamique s’intéresse de près au phénomène des «Harragas», et si cette instance n’a jamais qualifié ce fléau qui touche notre jeunesse de «Haram», comme a tenu à le souligner, son président, elle est en phase de préparer une conférence traitant de l’émigration clandestine.

L’invité de notre Forum a annoncé que le HCI tiendra mercredi prochain une conférence sur le phénomène de l’émigration clandestine, en présence de spécialistes multidisciplinaires.

L’autre rencontre internationale, prévue au mois d’avril prochain, portera sur la place de l’éducation islamique dans les programmes scolaires à laquelle prendront part des chercheurs spécialistes chargés de l’enseignement des sciences islamiques aux nouvelles générations, dans le but de s’enquérir des expériences des différents pays musulmans, évaluer la situation de l’école algérienne et proposer les changements à introduire aux programmes scolaires et aux critères requis chez les enseignants en collaboration avec le ministère.

A propos de la finance islamique, un concept très en vogue ces derniers temps, le président du HCI a fait savoir que le Conseil encourage les banques à s’ouvrir sur les finances islamiques pour accueillir des fonds et les utiliser au profit de l’économie nationale et des entreprises et pour mieux lutter contre le marché informel.

Nora Chergui