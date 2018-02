Patrimoine culturel et historique : M. AÃ¯ssa : Â« Mettre au jour le rÃ´le des Ã©rudits Â»

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a fait état, hier à El-Oued, de l’élaboration en cours par son département d’un programme de conférences académiques sur la contribution des différentes régions du pays dans la constitution du patrimoine cognitif national. Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs planche sur l’élaboration d’un programme national pour l’organisation de rencontres académiques mettant en exergue la contribution des différentes régions du pays dans la formation du patrimoine cognitif national, dans les domaines culturel, historique et patrimonial, a révélé le ministre, lors d'une visite de travail dans cette wilaya. M. Aïssa a précisé que ces rencontres scientifiques et académiques visent à braquer les feux sur les régions ayant été des centres de rayonnement de la science et du savoir, en mettant au jour les rôles assumés par leurs érudits et personnalités dans l’enrichissement du patrimoine cognitif national. "Ces rencontres sont appelées à constituer un socle à la fondation d’un référent national religieux et historique", a-t-il expliqué. Mettant à profit sa visite dans la wilaya d’El-Oued, le ministre a procédé à la baptisation d’une salle omnisports dans la commune de Guemmar du nom du Chahid Mahmoud Smaïl et d’une bibliothèque du nom du défunt homme de lettres Tahar Benaïcha, avant de rendre visite, dans le cadre des festivités commémoratives de la journée nationale du Chahid, à un moudjahid et à la veuve du chahid Darouni Ramdane. Au musée de Guemmar, le ministre a signé une convention de coopération entre les directions des Affaires religieuses et des Moudjahidine de la wilaya d’El-Oued, portant sur la préservation de la Mémoire nationale. Il a écouté, au siège de la zaouia Tidjania, un exposé sur le projet de restauration de cette structure religieuse. (APS)