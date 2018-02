M. Bensalah reÃ§oit l'ambassadeur du Japon : Ã©largir les perspectives de partenariat

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, s'est entretenu hier avec l'ambassadeur du Japon en Algérie, Masaya Fujiwara, sur les voies et moyens de développer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine parlementaire.

Lors de l'audience, les deux responsables ont exprimé «la volonté de leurs pays de développer les relations bilatérales et de saisir les opportunités offertes pour promouvoir la coopération bilatérale», ajoute le communiqué. Ils ont également passé en revue «les moyens d'élargir les perspectives de partenariat dans le domaine économique en vue de tirer profit de l'expérience et de la technologie japonaises».

Au plan parlementaire, «l'accent a été mis sur l'importance de la relance du dialogue et du rapprochement à travers les commissions d'amitié parlementaire, à même de booster le niveau des relations bilatérales», conclut le document. (APS)

M. Masaya Fujiwara reçu par M. Guitouni …

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, s’est entretenu hier avec l’ambassadeur du Japon sur la coopération dans le domaine énergétique, notamment dans le secteur des hydrocarbures et celui des énergies renouvelables. Les deux parties ont abordé l’état des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie, en exprimant leur «entière satisfaction de l’excellence de ces relations».

…et par M. Hamel

Le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a aussi reçu l’ambassadeur japonais avec lequel il a examiné le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine sécuritaire et la lutte contre le crime organisé. Les deux parties ont passé en revue le niveau des relations privilégiées entre les deux pays notamment en ce qui a trait à «l’établissement des fondements d’une coopération sécuritaire internationale intégrée et aux voies de son renforcement», notamment à travers «l’intensification de l’échange d’expériences et d’expertises dans le domaine de la formation spécialisée et l’utilisation des nouvelles technologies par les services de police pour un rendement optimum, ainsi que pour relever les défis sécuritaires, tels que la lutte contre le crime organisé et transfrontalier». M. Hamel a exprimé, à cet effet, la pleine disposition de la Police algérienne à «échanger les expériences et les bonnes pratiques avec les différents organes en charge de l’application de la loi et ce, dans le cadre de la coopération bilatérale ou au sein des organisations policières internationales et régionales, ce qui est à même de contribuer à la promotion de la coopération internationale et régionale». Pour sa part, le diplomate japonais a salué «le haut niveau atteint par la Police algérienne», estimant que «les défis sécuritaires, actuels et futurs, impliquent la conjugaison des efforts et la consolidation des bases d’une coopération globale et intégrée entre les organes de police». (APS)