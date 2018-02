AthlÃ©tisme : Slimane Moulay remporte le 7e semi-marathon

L'athlète Slimane Moulay de la wilaya d'Alger a remporté samedi à Ouargla le 7ème semi-marathon des oasis, suivi de Khoudhir Lâgoune (Béjaïa) et Belkhir Iness (Alger), a-t-on constaté. Chez les dames, la plus haute marche sur le podium est revenue à Nassima Messaoudi (Alger) devant Manel Abbas (Bejaïa) et Lobna Kessti (Boumerdès). La course, dont le coup d’envoi a été donné par les autorités de la wilaya, s'est déroulée sur un parcours de 15 kilomètres, depuis la commune de Hassi Benabdallah vers la daïra de Sidi-Khouiled (Est d’Ouargla), avec une participation de plus de 620 coureurs, dont 47 dames, issus d’une quarantaine de wilayas.