Hocine Yahi, entraineur et ex-international : Â«je me retrouve sans clubâ€¦Â»

Que devient Hocine Yahi ?

Toujours le même. Je m’occupe de ma famille et je vaque à mes occupations.



Comment se fait-il que vous soyez sans club malgré votre riche bagage ?

Allez savoir pourquoi ?! Moi-même, je n’y comprends absolument rien. Comme vous le dites et en toute modestie,, je dispose de tout le bagage nécessaire pour prendre en mains une équipe, quelque soit la division où elle évolue. Cela ne me dérange pas.



Avec votre riche expérience des terrains et une superbe carrière de footballeurs, on devrait plutôt vous voir à la tête d’une bonne équipe de Ligue 1, non ?

Normalement, en toute modestie ma place est sur les terrains. Je me demande pourquoi, on feigne de nous ignorer. J’ai réussi une grande et belle carrière en tant que joueur que cela soit au niveau du CRB ou en équipe nationale. Ensuite, j’ai passé tous les diplômes d’entraineurs requis. Cela fait, 24 ans que je suis entraineur. J’ai drivé des équipes toutes catégories et toutes divisions confondues. J’ai participé à des accessions comme ce fût le cas avec le RC Arba et l’OMR, à titre d’exemples. J’ai pris part à deux coupes du monde, avec l’EN juniors en 1979 au Japon et avec l’EN A en Espagne. J’ai participé à la coupe d’Afrique des nations, etc. Mais voilà, je me retrouve bizarrement sans club.



Pourquoi ne fait-on pas appel à vos services, alors que vous pouvez rendre d’énormes services au football national ?

J’ai eu des contacts, j’ai négocié, mais cela n’a pas été plus loin. Je préfère ne pas dévoiler les clubs qui m’ont sollicité. Mais, le constat est là. Je me retrouve sans équipe, alors que j’ai investi tout mon temps à me perfectionner dans mon métier d’entraineur pour servir comme vous le dites le football national.



Pourquoi ça bloque d’après-vous ?

On n’aime pas apparemment les anciens joueurs à la riche carrière, qui ont de la personnalité et qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. Pour les équipes qui m’ont contacté, cela n’a pas aboutit en raison le plus souvent d’un désaccord sur le plan financier.



Êtes-vous exigeant ?

Non pas à ce point. Je suis très raisonnable, mais il y a quand-même un minimum requis au vu de mon cv, de ma riche expérience et de mes connaissances. On risque de me répéter, je le dit en toute modestie.



Vous avez aussi exprimez votre souhait de prendre en main une jeune sélection national, sans résultat…

Oui. Je suis même le premier à avoir déposé un dossier de candidature au niveau de la direction technique nationale, avec un riche cv. Mais, on ne m’a pas du tout sollicité. Mon nom circulait à chaque fois. Mais, concrètement parlant, il n’y a eu rien de concret, hélas. Ce qui m’attriste, c’est qu’on peut beaucoup donner et transmettre nos connaissances et notre riche vécu aux nouvelles générations. Toutefois, apparemment, on ne veut pas de nous. C’est franchement désolant.



Vous deviez aussi rejoindre votre club de cœur le CRB, en tant que directeur sportif, mais cela ne s’est pas fait. Pourquoi ?

Vrai. Le président hadj Bouhafs que je remercie au passage, m’a contacté et m’a proposé le poste de conseiller et directeur sportif. Cela m’intéressait surtout pour servir le Chabab qui est ma seconde famille. Seulement, on ne s’est pas entendu sur l’aspect financier et quelques détails. C’est donc tombé à l’eau.



On espère pour notre part vous voir sur le terrain…

Inchallah. Je garde espoir parce que je ne peux faire autre chose. Le football est mon métier et ma passion. C’est mon milieu naturel. Je peux beaucoup donner. Ma dignité ne me permet pas de solliciter mes services. Malheureusement, je me retrouve hors des terrains et sans club…

Mohamed-Amine Azzouz