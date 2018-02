Violence dans les stades, M.â€ˆOuld Ali : Â« PrÃ´ner le fair-play Â»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a affirmé, hier à Alger, que le phénomène de la violence dans les stades était «inacceptable» et «étranger» à la société algérienne, indiquant que «des efforts sont consentis, avec les parties concernées, pour prôner le fair- play, lors des compétitions sportives. Ces déclarations sont faites suite aux actes de vandalisme survenus lors du match opposant le MC Oran à USM Bel-Abbès, dans le cadre de la 20e journée de la Ligue professionnelle de football- Mobilis.

Les décisions relatives aux sanctions à prendre à l’encontre des clubs ou des comités des supporteurs impliqués dans ces actes de vandalisme, ne peuvent être prises de façon «anarchique» ou «improvisée», a-t-il estimé.

Il a indiqué que l’intrusion des supporteurs dans les stades peut constituer un véritable danger pour les vies humaines, d’où l’impératif de prendre «des mesures fermes» à l’encontre des équipes dont le public est à l’origine des actes de violence.

Le ministre a fait savoir que ces mesures ou décisions ne seront pas prises, à titre individuel, par la Fédération algérienne de football ou par la Ligue, mais avec l’association des présidents des clubs et des présidents des comités des supporteurs. Le ministre a aussi présenté ses condoléances à la famille du footballeur Daoud Bouzreg, 24 ans, terrassé vendredi par une crise cardiaque, lors d’un match. (APS)