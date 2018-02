Dans la lucarne : Pourquoi joue-t-on mal ?

Le football algérien est à la croisée des chemins. Il faut dire que les avis sont unanimes quant au niveau d’ensemble de notre « jeu à onze ». Depuis des années déjà, on ne cesse de parler de cela. C'est-à-dire que nos équipes qui composent l’élite nationale ne pratiquent pas du beau jeu. Toutefois, il y a toujours des exceptions, à l’instar de MCA-CSC, qui s’est joué dans le temple du football national, le 5-Juillet. On avait vu du beau jeu et surtout des buts. Certes, le CSC n’a pas fourni ce qui était attendu de lui, mais globalement, les puristes étaient satisfaits par ce qui s’était passé lors de la 20e journée du championnat national de Ligue1. Le reste du parcours de nos clubs jusqu’ici n’a pas emballé les foules. On peut même dire que c’est un peu la déception expliquant, d’une certaine façon, que nos sportifs, auditeurs et téléspectateurs se tournent vers les championnats étrangers où les palettes proposées sont assez colorées à bien des égards. Le clasico espagnol, français anglais, italien et autres sont devenus des produits que nos compatriotes ne ratent pas quelles que soient les circonstances. Ce qui fait que notre championnat national est, quelque peu, délaissé par ceux qui l’avait adulé il n’y a pas longtemps. C’est vrai que le public et malgré le fait que les matches sont loin d’être des morceaux d’anthologie, par nostalgie peut-être, continue à venir en masse au stade. Il s’agit, peut-être, d’une fidélité qui ne veut pas dire son nom. Questionné il y a quelques jours par la ChaîneIII, l’entraîneur de l’USMBlida, Kamel Bouhellal, sur l’absence de jeu dans nos équipes, dira que «nos clubs veulent imiter le jeu du Barça qui consiste à avoir la plus grande possession de balle possible. Cette possession reste, cependant, stérile qui ne donne rien. On ne doit pas imiter les autres aveuglément. Le Barça possède Messi, ce que les autres n’ont pas. Donc on ne doit pas copier tout ce que l’on voit. Il faudra plutôt compter sur ses propres moyens, et surtout son potentiel afin d’arriver à former un groupe compétitif, capable de rivaliser avec les meilleurs. Aujourd’hui, tout le monde constate que notre football ne produit plus d’ailiers de débordement comme cela se faisait par le passé. C’est une réalité de plus en plus évidente. Car, la tendance, de nos jours, consiste à baser le jeu sur les défenseurs latéraux qui ont appris à faire cette besogne. C'est-à-dire qu’en plus d’être des défenseurs de couloirs, ils se transforment en ailier de débordement lorsque l’équipe est en position. Cette donne ne fait que diminuer l’importance de notre jeu d’ensemble et surtout à rendre nos clubs moins offensifs. On constate aujourd’hui que nos clubs se contentent souvent d’un but puis ferment le jeu. L’essentiel pour eux, c’est de gagner. La manière, elle peut être prise en ligne de compte ultérieurement.

D’ailleurs, les observateurs n’ont pas manqué de remarquer que nos joueurs, nos gardiens de but sont en train d’exceller dans la perte du temps. Ils «tombent» sans se relever pour perdre, alors que personne ne les a touchés. C’est une façon de prendre et perdre du temps afin de remporter le match. Par conséquent, c’est le spectacle qui est le grand perdant dans cette affaire. Devant cette situation, on ne peut pas avancer dans le bon sens. C’est-à-dire que nos clubs ne cherchent que le résultat technique au détriment de la manière. Ce qui les intéresse, c’est que l’équipe ne rétrograde pas au palier inférieur afin de ne pas subir le courroux des supporters. Ces derniers sont devenus un pion très important dans la vie de nos clubs alors qu’ils ne paient rien du tout, même pas une « bouteille d’eau minérale». Ce n’est pas comme cela qu’on peut aider notre football à devenir compétitif sur le plan national et international. Il faudra revenir à la vraie formation comme cela se faisait par le passé afin de donner une aura encore plus grande à notre football qui a été dans un passé récent l’un des meilleurs en Afrique.

HAMID GHARBI