Ligue des Champions dâ€™Afrique : Lâ€™ESS Ã  Bangui pour le match retour face Ã  lâ€™Olympic Real

L’ESS s’apprête à disputer son match retour du premier tour de la Ligue des Champions d’Afrique, face à la formation de l’Olympic Real Bangui. La rencontre aura lieu le mardi 20 février à 15h00 au grand stade du Complexe Sportif Barthélemy Boganda. Pour rappel, les coéquipiers d’Ait Ouameur s’étaient imposés, à l’aller, par le score fleuve de 6 buts à 0. Un résultat rassurant, qui permet au représentant algérien dans cette compétition d’aborder la seconde partie avec beaucoup de tranquillité. Ainsi, l’Entente de Sétif a pris le départ pour la capitale de la république centrafricaine, hier matin, aux alentours de 8h00. Un long voyage qui durera vingt-quatre heures pratiquement. La délégation a rallié dans un premier temps Alger par bus, avant d’embarquer à bord du vol régulier pour Casablanca (Maroc), vers 15h00. Sur place, le groupe observera une escale de plus de sept heures avant de rejoindre Yaoundé (Cameroun) par avion, puis Bangui. La délégation de l’ESS est attendue dans la capitale de la République centrafricaine la veille du match, c'est-à-dire lundi, aux environs de 8h00.

Pour le retour au pays, les Algériens seront appelés à effectuer un périple aussi long, avec des escales au Cameroun et au Maroc. L’équipe arrivera à Alger jeudi après midi. Les camarades de Djahnit effectueront une mise au vert de deux jours à Blida afin de préparer le match de championnat de Ligue Une, prévu samedi, face à l’O Médéa. La délégation sétifienne comporte dix-huit joueurs seulement. En plus des blessés, à l’image de Banouh, Aiboud, Saâd, Nadji, Ibouzidene ou encore Benayad, on notera aussi l’absence de Hadiouche, auteur d’un triplé lors de la première manche. L’attaquant en question a été autorisé par son coach à rester en Algérie pour des raisons d’ordre familial. A Bangui, les protégés du coach Banchikha effectueront une seule séance d’entraînement sur le stade principal. Une séance consacrée au décrassage pour permettre aux joueurs de récupérer de leur long voyage et à l’adaptation au terrain. L’équipe, qui a disputé jeudi à domicile un match de championnat face au CRB (2-1), n’a pas vraiment eu le temps pour effectuer une réelle préparation en prévision de cette confrontation. Néanmoins, le staff technique a une idée plus ou moins précise sur l’adversaire et le schéma à adopter pour assurer la qualification au tour prochain. Cette rencontre sera dirigée par un trio d’arbitres équato-guinéen. M. David Ndong Esono Mokuy, assisté de ses deux compatriotes Augustin Edjang Ndong Nsuga et Carlos Nchama.

A noter, par ailleurs, que le Championnat de la République Centrafricaine, qui a connu beaucoup de problèmes la saison dernière, devait débuter le week-end dernier, selon le président de la FCF, Patrice Edouard Ngaïssona. Au cours d’une réunion d’urgence avec les dirigeants des clubs, ce dernier, qui a décidé d’accorder une aide d’un million de francs CFA aux douze clubs de Ligue Une, a menacé de prendre des sanctions sévères contre le corps arbitral en cas de fautes.

Rédha M.