Newcastle : Slimani prÃªt Ã  se Â«battreÂ» pour Ãªtre titulaire

L’attaquant international algérien Islam Slimani, prêté cet hiver par Leicester City à Newcastle, a affirmé ce samedi qu'il était prêt à se «battre» pour pouvoir arracher sa place dans le onze de l'entraîneur espagnol Rafael Benitez, alors qu'il devrait effectuer ses grands débuts avec les «Magpies» samedi prochain sur le terrain de Bournemouth dans le cadre de la 28e journée du championnat d'Angleterre de football. «J'aime jouer régulièrement, c'est mon objectif. Je vais me battre pour arracher ma place et jouer le plus souvent. Le football est ma passion et je veux montrer de quoi je suis capable de faire», a affirmé Slimani au site spécialisé Chronicle Live. Prêté jusqu'à la fin de la saison à Newcastle, Slimani (29 ans) compte 12 apparitions en Premier League avec Leicester City cette saison pour un but marqué, alors qu'il s'est distingué en Coupe de la Ligue anglaise avec 4 réalisations. Il devra faire face à la concurrence régnant au sein de l'équipe du nord de l'Angleterre en présence de Dwight Gayle, Joselu, et Ayoze Perez. «Ce qui importe le plus pour moi est de voir Newcastle gagner. Bien évidemment, je veux marquer des buts, mais les trois points priment d'abord», a-t-il ajouté, soulignant qu'il était «honoré et fier de rejoindre un club prestigieux comme Newcastle». Bien qu'il se soit remis d'une légère blessure à la cuisse, Slimani n'a pas été retenu par Benitez pour le dernier match des «Magpies» à domicile le week-end denrier face à Manchester United (victoire 1-0). Le meilleur buteur en activité de l'équipe nationale (26 buts) a déjà raté le déplacement à Crystal Palace (1-1) en Premier league. Slimani avait rejoint Leicester en 2016 en provenance du Sporting Lisbonne (Portugal) avec lequel il avait inscrit 57 buts en 111 apparitions.