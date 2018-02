Ligue1 : Le MC Oran solide leader

Les oranais du MCOran ont réussi une opération sensationnelle en allant, à Bel Abbès, battre l’équipe locale par un score assez large de 5 à 2 sur des buts de Bentiba, Mansouri (doublé), Bellel et Frifer.

L’USMBA a répliqué par Zouari (pen.) et Mebarki en fin de partie. Notons un envahissement de terrain avec jets de projectiles sur le terrain. Par ce résultat éloquent, les gars d’El Hamri occupent la place de dauphin assez solidement avec 35pts. C'est-à-dire que le MCO n’est qu’à quatre points du CSC, battu, au 5-Juillet, par une très bonne équipe du MCA (3 à 0). Tout est donc relancé quant à la course pour le titre de champion d’Algérie. Les abassis, par contre, sont en train de «filer» du mauvais coton suite à leur défaite surtout dans un derby. Ce qui risque de laisser des séquelles avant leur déplacement, à Tizi-Ouzou, la semaine prochaine pour y affronter la JSK.

Au stade de Bologhine, la formation du PAC a fait sensation en dominant assez copieusement les poulains de Khouda (JSSaoura) sur le net score de 3 à 0. Dans cette rencontre, Naidji avait ouvert la marque en début de match avant que Mellali, suite à un superbe doublé, ne corse la note et donne un succès assez mérité à son team. Les poulains de l’espagnol, José Maria ont réussi une spectaculaire remontée en parvenant à occuper désormais la 5e place en compagnie de leur «victime» du jour, la JSSaoura avec 31pts. La performance accomplie par le PAC ces derniers temps, et notamment depuis la reprise du championnat national de ligue1, le 06 janvier dernier, mérite qu’elle soit mise en exergue. Les journées à venir seront on ne peut plus disputées. Cela commencera dès la journée qui est programmée ce week-end.

H. G.