Le ministre allemand des AE : Le rÃ¨glement politique seule issue Ã  la crise en Syrie

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, a affirmé samedi que le règlement politique est la seule issue à la crise en Syrie et au Yémen. Lors de la conférence de Munich sur la sécurité, tenue samedi dans la ville allemande Munich, M. Gabriel a fait savoir que le règlement politique est "la meilleure manière de résoudre les crises et sauver les pays et les peuples au Moyen-Orient." Plus de 500 participants du monde entier ont participé à ce rassemblement annuel majeur de trois jours sur les questions de sécurité, dans un contexte d'incertitude entourant les relations transatlantiques, et de défis pour l'ordre mondial libéral, liés notamment à la montée du protectionnisme et du nationalisme. Les participants ont discuté de tout un éventail de questions mondiales de sécurité, tels que les conflits au Moyen-Orient, et en particulier la dégradation des relations entre les pays du Golfe, ainsi que les développements politiques dans la région du Sahel en Afrique. Les questions de contrôle des armes, en particulier concernant le programme nucléaire de la Corée du Nord, ont également été abordées, où un appel pour la reprise des pourparlers de paix a été lancé afin de résoudre la question "urgente" du nucléaire dans la péninsule coréenne.(APS)