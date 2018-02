NuclÃ©aire dans la pÃ©ninsule corÃ©enne : La Chine souhaite la reprise des pourparlers

La Chine souhaite que les pourparlers de paix reprennent afin de résoudre la question "urgente" du nucléaire dans la péninsule coréenne, a déclaré samedi l'ancienne vice-ministre chinoise des Affaires étrangères, Fu Ying, lors de la Conférence de sécurité de Munich (MSC). "Des solutions devraient être négociées pour répondre aux préoccupations de sécurité de toutes les parties", a indiqué Mme Fu, qui est actuellement présidente de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée populaire nationale (APN), l'organe législatif suprême de la Chine. "Le manque de confiance entre les Etats-Unis et la Corée du Nord empêche l'application d'accords bilatéraux ou multilatéraux et enferme la péninsule dans un cercle vicieux d'escalade des tensions", a-t-elle souligné.

"La Chine soutient la dé-nuclérisation de la péninsule coréenne et admet que les sanctions sont nécessaires", a-t-elle déclaré, rappelant que son pays avait pleinement respecté les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU concernant les sanctions contre la Corée du Nord. "La Chine espère aussi que les pourparlers de paix reprendront", a-t-elle souligné. Mme Fu a fait observer qu'une bonne opportunité avait récemment émergé, la Corée du Sud et sa voisine du Nord ayant profité des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang pour se tendre la main. Elle a souhaité que les Etats-Unis saisissent cette opportunité de reprendre les pourparlers afin de ramener la paix dans la région.