Union internationale de la jeunesse socialiste : Les Ã©tudiants sahraouis membres Ã  part entiÃ¨re

L'Union internationale de la jeunesse socialiste (IUSY) a accordé samedi à l'Union des étudiants sahraouis le statut de membre à part entière lors de la deuxième journée de son 33e congrès qui se tient à Becici dans la République de Monténégro, a rapporté l'Agence de presse sahraouie (SPS). L'Union des étudiants sahraouis avait la qualité d'observateur au sein l'IUSY. Par ailleurs, les délégués des organisations de jeunesse participant au congrès ont refusé d'accorder la qualité de membre à la Jeunesse Socialiste Marocaine, "un signe fort à ce pays occupant dont le gouvernement refuse de se plier à la légalité internationale au Sahara Occidental", ajoute la même source. Une délégation de l'Union de la jeunesse sahraouie prend part aux travaux de ce 33e Congrès de l'IUSY qui a adopté, samedi, une recommandation sur le Sahara Occidental appelant la communauté internationale à imposer le respect du droit international humanitaire au Sahara Occidental occupé. La recommandation appelle à "élargir les prérogatives de la MINURSO pour inclure la surveillance des droits de l'homme" et à "libérer tous les prisonniers politiques sahraouis détenus dans différentes prisons marocaines". La recommandation appelle également à "mettre un terme au pillage des ressources naturelles du Sahara occidental dans les territoires occupés et à ne pas encourager les multinationales, notamment européennes, à se livrer à de telles pratiques", soulignant "la nécessité de maintenir les aides humanitaires aux réfugiés sahraouis". Le Congrès devra élire une nouvelle direction. La jeunesse de Sakia El Hamra et Oued Eddahab est candidate au poste de vice-président.