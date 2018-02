M. Reza Amiri, ambassadeur d'Iran Ã  Alger : Â« La Syrie a le droit de dÃ©fendre son unitÃ© territoriale Â»

La République islamique d’Iran a célébré le 11 février, le 30e anniversaire de la victoire de la révolution islamique. Rencontré à cette occasion, son ambassadeur à Alger, Reza Amiri, a accepté d’évoquer avec nous quelques questions qui font l’actualité au Moyen-Orient.

Après les raids israéliens en Syrie quelles seront, selon vous, les conséquences sur la situation qui prévaut dans ce pays et comment vous expliquez cette dangereuse évolution ?

La Syrie en tant que pays indépendant et souverain a le droit de défendre son unité territoriale et de faire face à une agression étrangère. Je pense que la célérité de la riposte et la résistance des forces syriennes de défense qui ont abattu le F 16 ont surpris l’armée de l’occupant et ses soutiens. Elles ont démontré que l’invincibilité de l’armée israélienne est un mythe. Cette riposte syrienne aux agressions sionistes va imposer de nouvelles équations et lui donner à réfléchir avant d’envisager de nouvelles agressions contre des positions syriennes ou offrir une couverture aérienne aux groupes armés et aux groupes terroristes en Syrie.



Pensez vous que cette évolution va compliquer les efforts en vue d’aboutir à une solution politique ?

Je pense le contraire. Elle va peut-être accélérer un règlement politique après qu’il est devenu clair qu’il est impossible d’imposer une victoire militaire contre la Syrie et que la facture militaire des ennemis de la Syrie est devenue coûteuse. D’un autre côté, cette crise a contribué à relever le moral et les capacités de l’armée syrienne et des ses alliés dans les domaines de la logistique, de la tactique, de la guerre, de la stratégie et de la coordination sur le terrain.



Les deux processus en cours, l’un sous l’égide de l’ONU et l’autre parrainé par votre pays, la Russie et la Turquie, n’ont pas réussi à accélérer la fin du conflit. Pourquoi ?

En réalité, le processus parrainé par l’Iran, la Russie et la Turquie soutient et renforce le processus onusien. Parmi les principales causes qui ont fait qu’il n’y a pas un résultat clair dans la recherche d’une solution politique sont les ingérences négatives de certaines parties régionales et internationales qui ne se soucient pas des intérêts du peuple syrien et qui activent pour la mise en œuvre d’agendas douteux.

Ces parties voient en la solution politique une réussite et une victoire pour le gouvernement syrien, qui a pu déjouer le grand complot et à pu reprendre les choses en main sur le terrain en nettoyant de larges territoires de la présence de groupes terroristes.



Sur au autre volet, Excellence, la normalisation des relations avec les USA avait commencé a porté ses fruits. Mais depuis l’élection de Donald Trump, il est constaté un durcissement de la position américaine à l’égard de l’Iran. Comment vous l’expliquez ?

Il n’y a pas eu de normalisation avec les Etats-Unis d’Amérique. Ce qui s’est passé est la conclusion d’un accord international et onusien entre la République islamique d’Iran et un groupe de grands pays sur la question du nucléaire iranien. En application de cet accord, il faut que les sanctions internationales contre l’Iran soient levées.

Maintenant la nouvelle administration américaine refuse d’appliquer ses engagements annoncés dans l’accord en raison de son hostilité à l’encontre de l’Iran. Elle voit dans ces victoires diplomatiques, techniques et industrielles iraniennes un échec pour elle et un échec de ses plans contre l’Iran. En raison des pressions sionistes et de quelques parties hostiles dans la région, Trump voit dans le conflit avec l’Iran un grand intérêt économique et financier. Certains ennemis régionaux de l’Iran sont disposés à payer généreusement, et ne pas demander des comptes pour faire échouer l’Accord sur le nucléaire afin que les tensions avec l’Iran se poursuivent.



Pensez vous que le refus de Trump de certifier l’Accord soit juste un prétexte ?

C’est du commerce et pour plaire aux sionistes et leurs camps qui sont ébranlés devant la puissance de l’Iran et son axe résistant et progressiste. C’est un prétexte pour piller l’argent des peuples de la région et effrayer les autres du fait des efforts déployés par l’Iran pour augmenter ses capacités de légitime de défense.



A votre avis que cache ce changement dans la position de l’administration américaine ?

Rien, si ce n’est qu’il a donné une image claire au monde et à l’opinion publique internationale que l’Amérique ne respecte pas ses engagements. Qu’elle n’a pas de parole crédible et ne se conforme pas à ses promesses. C’est pour cela que nous voyons que le monde entier, exception faite de l’entité sioniste, de quelques suivistes et certaines âmes faibles , s’est rangé aux côtés de la République islamique d’Iran et a rejeté la position américaine sur l’Accord. Ce qui n’a pas manqué d’accentuer l’isolement de l’Amérique et son échec.



Quel est votre commentaire sur les accusations proférées par les USA contre votre pays portant sur le financement du terrorisme et l’instabilité au Moyen-Orient ?

L’Amérique a utilisé des bombes nucléaires contre le peuple japonais et a tué des centaines de milliers de vietnamiens, d’afghans, d’irakiens. Elle est impliquée avec l’entité sioniste dans le massacre, le déplacement et le siège des Palestiniens. Elle participe aussi dans la soi-disant coalition à l’assassinat du peuple yéménite opprimé. Elle a crée el Qaida et Daech et a soutenu de nombreuses organisations terroristes takfiris dans le monde y compris certains collaborateurs appelés l’opposition iranienne à l’étranger qui a tué et assassiné des milliers d’Iraniens et commis d’actes terroristes. Un tel pays ne peut pas parler de lutte contre le terrorisme et accuser d’autres pays de soutenir le terrorisme.

Ce que la République islamique d’Iran a accompli dans la lutte contre Daech et les groupes terroristes en Syrie et en Irak a été fait à la demande des gouvernements de ces deux pays. Les efforts et la contribution de l’Iran dans la lutte contre le terrorisme ont été couronnés de succès. Elle a pu à travers cette participation éliminer des poches terroristes dans la région, préserver la vie et les biens d’innocents et empêcher la prolifération de ce germe dans le monde y compris en Amérique et en Europe. Ils savent et ils comprennent très bien le rôle important de l’Iran en cela. Mais leur haine les empêche de déclarer et de démontrer ce rôle essentiel dans la réduction de la propagation du terrorisme dans le monde à l’opinion publique mondiale.

Propos recueillis et traduit

par Nadia Kerraz