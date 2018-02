Le Coin du copiste : En attendant le film sur Ben Mâ€™Hidi

Le film consacré au héros de la guerre de libération nationale Larbi Ben M’hidi, réalisé par Bachir Derais, tarde à être montré au public alors que l’on parle de cette production depuis plus de cinq ans. Bachir Derais est pourtant un producteur et un réalisateur qui mène souvent à bon port ses projets. Mais là avec ses deux casquettes de réalisateur et de producteur, il s’est visiblement trop fatigué. A commencer d’abord par l’histoire du montage financier. Après avoir conclu avec le ministère de la Culture, il fallait convaincre celui des Moudjahidine. Il s’est avéré après qu’il fallait des rallonges budgétaires pour faire aboutir le projet. Il fera même appel à l’opérateur téléphonique Mobilis qui a consenti à mettre de l’argent dans la production.

Sur ce terrain, Derais est unique, imbattable. Il réussit là où les autres producteurs auraient jeté l’éponge. Le casting terminé, la feuille de route dans la main, il entame une bonne partie du tournage de Ben M’hidi en Tunisie dans un décor entièrement construit pour les besoins du film. De retour en Algérie, Bachir Derais est à bout de forces. Il a eu beaucoup de dépenses, et le réalisateur racontait à tous ceux qui voulaient l’écouter qu’il ne referait jamais cette expérience. La Tunisie venait de sortir avec succès de son printemps arabe et les prix ont flambé.

Bref, Derais recharge ses batteries et termine le tournage du film puis se lance dans la phase de montage de Ben M’hidi avant d’entamer les travaux de la post-production. Comme il est de tradition, le réalisateur montre une bonne partie du film à ses amis cinéastes, histoire d’avoir un avis des gens avisés. Selon quelques privilégiés, Derais a réussi son film. On applaudit en attendant de voir enfin cette production consacrée au film sur la révolution algérienne. Bachir Derais est un hyper actif, même durant le tournage que nous imaginons difficile et éreintant, il trouve le temps de placer des commentaires et de poster des photos du film.

Mis à part «Ben Boulaid» d’Ahmed Rachedi et «Zabana» de Said Ould Khalifa, les biopics des héros de la guerre de libération nationale laissent à désirer parce qu’ils sont presque répétitifs et sans originalité aucune.

Le dernier film sur ce thème vu en avant-première, «Nous n’étions pas des héros» de Nasreddine Guenifi, a séduit le public et la critique. Cela fait du bien de voir un bon film. Les producteurs gagneraient en le mettant à l’affiche dans les salles avec une sortie nationale et une bonne promotion. Guenifi a souffert le martyre durant le tournage, le dernier producteur n’était pas à la hauteur des exigences des besoins de ce film. Connu pour sa sagesse, Nasreddine Guenifi a tenu à finaliser son projet indépendamment des caprices de son producteur qui menait la barque comme il l’entendait alors qu’il a été délégué par un organisme de la tutelle pour gérer les finances de ce film.

Abdelkrim Tazaroute