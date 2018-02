Note de lecture, Â«Tahar Hannache, lâ€™oiseau de lâ€™Afrique du NordÂ», essai de Djamel Mohamedi : Lâ€™icÃ´ne du cinÃ©ma algÃ©rien

Voici un essai que Djamel Mohamedi a le mérite d’entamer par la série de lancinantes interrogations ci-après concernant Tahar Hannache, le pionnier du cinéma algérien : «pourquoi n’y a-t-il pas aujourd’hui soit à Constantine, sa ville natale, soit ailleurs en Algérie, au moins une salle de cinéma ou une cinémathèque qui mettraient en évidence le parcours de ce grand maître du cinéma algérien ? Des journalistes et des chercheurs ont-ils négligé ou ignoré ce pan incontournable de l’histoire concernant le grand Tahar Hannache ? Tahar Hannache lui-même a-t-il préféré se tenir loin des projecteurs après l’indépendance et ainsi éviter de bousculer ceux-là même sur lesquels il eut le mérite d’être le leader de la production dans la prise des positions ou de postes dans les structures créées à l’indépendance ? »

Djamel Mohamedi admet n’avoir pas été trop loin dans ses investigations parce que tout simplement, explique-t-il, «on ne trouve pas beaucoup d’œuvres référentielles (écrits ou films) concernant l’expérience cinématographique (…) de Tahar Hannache, excepté quelques articles dans les journaux nationaux ou allusions simples entre les plis des livres qui le citèrent comme un pionnier du cinéma en Algérie, mais qui reste à nos jours dans les oubliettes». L’auteur, qui a d’ailleurs tenu à le souligner, enchaine en ces termes : «c’est ce qui nourrit ma détermination et mon acharnement plus que tout et j’estime que c’est mon devoir de mettre entre les mains des lecteurs un document qui met en évidence le rôle principal joué par Tahar Hannache et son mérite sur le cinéma algérien.» Ce qu’on se doit de convenir, avec l’auteur de l’essai, c’est qu’à l’inverse de leurs concitoyens qui ont connu meilleure fortune, de grands artistes et hommes de culture de la trempe de Tahar Hannache n’ont pas vécu leur heure de gloire comme il aurait été convenu et ce, pour diverses raisons de tous ordres. Tahar Benelhannache, dit Hannache, en fit partie alors qu'il avait paradoxalement touché à tous les registres du cinéma contemporain : en tant qu'acteur, directeur de la photo, cadreur, régisseur, caméraman, assistant, producteur et réalisateur. Il faut dire aussi qu'il était quasi impensable, à l'époque, autrement dit durant les années 1920-30-40, de concevoir un tel parcours pour tout algérien de quelque bord qu'il soit et ce, dans un contexte forcément caractérisé par une adversité de tous les instants. C’est pourquoi l'essai de Djamel Mohamedi contribue aujourd'hui à «réhabiliter» à juste titre l'un des dignes fils de l’antique Cirta qu'il a notamment décrite avec passion dans l'un des plus brillants documentaires réalisés à ce jour sur la capitale de l'Est algérien. Grâce à cet ouvrage on peut, en effet, non sans une curiosité à priori justifiée mais après coup satisfaite, prendre davantage connaissance de l'itinéraire d'un artiste à la filmographie exceptionnelle et impressionnante à la fois, parcours qui prend alors d’autant plus de poids et d’envergure qu’il est raconté par un pair, autrement dit un réalisateur, auteur, comédien et scénariste. Djamel Mohamedi ne manquera pas, au passage, de dire combien ce fut pour lui un heureux hasard de rencontrer la fille ainée de Tahar Hannache, Thouraya, qui lui confia les carnets de son père et tout ce qu’il laissé. Et de là, raconte-t-il, «je commençai mon voyage dans la prospection de la lecture d tous les livres sur Tahar Hannache et trouvai mes sources dans la collection des archives éparpillées, des images, des journaux et la correspondance relatives au parcours très riche et les films qu’il a tournés, des archive conservées par les membres de sa famille après sa mort». L’auteur poursuivra son récit par ce passage tout aussi élogieux envers les membres de la famille du défunt cinéaste : «Ils gardaient tout ce qui le concernait, le moindre papier (journal) et la moindre photographie, la moindre image personnelle ainsi que quelques accessoires et des coupures de journaux qu’il gardait pour lui, ce qui résume son parcours cinématographique entre 1922 et 1972».

Djamel Mohamedi dit avoir ainsi essayé de présenter son livre en respectant les étapes et la chronologie du parcours cinématographique de Tahar Hannache : d’abord enfant passionné de cinéma puis son voyage à Paris, ses débuts comme acteur puis directeur de la photographie, et enfin réalisateur de renommée internationale. «Parfois, enchaîne l’auteur, la projection est utilisée dans temps et dans de nombreux cas, je laisse l’image s’exprimer, comme si j’essayais (à dessein) de restructurer le livre pour deux raisons, la première c’est concilier (…) deux parcours pour un même homme, son parcours cinématographique dans le cadre du cinéma français appelé «Cinéma de l’Afrique du Nord et son parcours comme pionnier du cinéma en Algérie». L’auteur conclut l’introduction de son ouvrage en toute modestie : «je ne peux pas dire que j’ai réussi à louer tout le mérite de cette icône du cinéma algérien, mais je crois dur comme fer que j’ai réussi à mettre entre les mains des lecteurs et des spécialistes, particulièrement les jeunes (…), une référence pas nécessairement complète». Il est vrai qu’il faudrait être une véritable anthologie pour pouvoir retracer dans le moindre détail le parcours d’un artiste à la filmographie exceptionnelle et impressionnante à la fois. D’où l’idée qu’il reste encore beaucoup de travail de mémoire à effectuer sur cette icône du cinéma algérien.

Kamel Bouslama



«Tahar Hannache (1898-1972), L’oiseau de l’Afrique du Nord», essai de Djamel Mohamedi, Enag Editions, Alger 2017, 70 pages

Bio-Express

Djamel Mohamedi est réalisateur, auteur, comédien et scénariste. Il a écrit et réalisé : «Camp de l’enfer», «Un héros, deux révolutions», «Bou-Saâda, berceau du cinéma algérien». Il a figuré dans «Ben Boulaid» sur le cinéma algérien, «1er novembre», «Point Final», «Krim Belkacem», «L’ombre et la lumière», «Fouilleurs nés». Il a également écrit plusieurs études et articles de presse.