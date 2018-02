40e anniversaire de la disparition dâ€™Abdelkrim Dali : hommage Ã  un grand maÃ®tre

A l’occasion de la commémoration du quarantième anniversaire de la disparition de Cheikh El Hadj Abdelkrim Dali et la célébration de la dixième année d’existence de la fondation du même nom, une soirée de gala artistique est organisée, mercredi soir, à l’opéra d’Alger avec l’interprétation de deux grands noms de la musique andalouse, à savoir Noureddine Saoudi et Nouri Koufi.

Sous le patronage du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, ce spectacle est organisé par la fondation Abdelkrim-Dali. c’est ce qu’a déclaré sa présidente, Wahiba Dali, lors d’une conférence de presse tenue hier à l’opéra d’Alger. «Ce spectacle est dédié à la mémoire d’Abdelkrim Dali et à toute sa contribution pour l’épanouissement de la musique andalouse et son engagement à la formation d’une dizaine de disciples, aujourd’hui valeur sure de la musique classique algérienne», a-t-elle souligné avant de revenir brièvement sur les travaux de sa fondation, créée en 2008, et qui prépare déjà la seconde édition du prix Abdelkrim Dali. «En sus de célébrer la dixième année d’existence de la fondation, cette soirée sera aussi l’occasion de la présentation du CD enregistré par le lauréat de la première édition du prix Cheikh El Hadj Abdelkrim Dali qui s’est déroulée au mois de novembre 2016. Nous préparons la deuxième édition qui devrait avoir lieu du 16 au 19 novembre 2018», a-t-elle noté avant d’appeler les autorités publiques d’apporter une aide pour la sauvegarde de pas moins de 700 heures d’enregistrement d’Abdelkrim Dali avant que ce trésor tombe dans les oubliettes de l’histoire. Natif de Tlemcen, Nouri Koufi s’est dit honoré de prendre part au concert hommage à Abdelkrim Dali, une icône de la culture algérienne. «J’ai eu l’honneur de côtoyer Abdelkrim Dali, il m’a donné beaucoup de conseils. En étant petit, je me disais qu’il en faisait un peu trop, mais en prenant de l’âge et la maturité, je me suis rendu compte de la véracité de ses dires et de ses précieux conseils», a-t-il déclaré avant de revenir sur sa riche contribution à la sauvegarde, le développement et l’enseignement de ce patrimoine séculaire. «S’il n’y avait pas Abdelkrim Dali, on aurait perdu beaucoup de notre patrimoine de musique classique, notamment pour ce qui est du hawzi et du gherbi», a-t-il ajouté. Nouri Koufi a par ailleurs déploré le fait que certains amateurs changent les mots, notes, mélodies et noubas du patrimoine andalous. «Abdelkrim Dali se réjouissait des artistes qui reprenaient ses travaux, mais il n’aimait pas lorsqu’ils changent quelque chose. Nous n’avons pas toutes les sources pour pouvoir changer ce patrimoine, les prochaines générations doivent apprendre sur des notes correctes de la musique andalouse», a-t-il signalé. Avec une billetterie à 1.000 DA, et accompagné par le ballet de l’académie Profil Nourri, Koufi devrait interpréter deux incontournables chansons du chantre de Tlemcen, à savoir «Brahim el khalil», chanson écrite lors de l’accomplissement de son pèlerinage, ainsi que «Saha Aidkoum», chanson d’anthologie qui égaye le foyer de tous les algériens le jour de l’aïd. Directeur général de l’opéra d’Alger et grand nom de la musique andalouse actuelle, Noureddine Saoudi, élève d’Abdelkrim Dali, s’est dit heureux de rendre hommage à son maître. «C’est un honneur pour moi de participer à la soirée hommage du 40e anniversaire de commémoration de la disparition d’Abdelkrim Dali que j’ai côtoyé en étant petit, et avec qui je garde de très bons souvenirs. Je vais interpréter Noubat le ghrib, je l’ai jouée lors que je suis monté sur scène pour la première fois avec Abdelkrim Dali. J’ai également écrit un qsid sur le défunt dans le genre boléro moderne», a-t-il déclaré. En somme, Noureddine Saoudi a manifesté sa joie de voir l’opéra d’Alger abriter cette soirée hommage à Abdelkrim Dali. Il a réitéré son engagement à faire de cet établissement culturel une vitrine du patrimoine culturel algérien dans toute sa dimension avec une ouverture sur la modernité, à commencer par un prochain hommage à Cheikh Belhoucine. Noureddine Saoudi a également déclaré que l’opéra d’Alger organise, le 02 et le 03 mars, une soirée du célèbre opéra italien «Mme Butterfly» de Giacomo Puccini, en collaboration avec plusieurs artistes européens, notamment français.

La fondation Abdelkrim-Dali marquera ce double événement par le lancement du 1er numéro de sa revue «Maqamat al andalus». Dédiée à l’activité musicale andalouse sur le territoire national ainsi qu’à tous ses acteurs, cette revue est le fruit des efforts conjugués au sein de la fondation pour la sauvegarde, la transmission et la promotion de cet art ancestral. Une exposition se tient jusqu’au 23 février à l’opéra d’Alger où on trouve les instruments d’Abdelkrim Dali, ses effets personnels ainsi que les travaux de la fondation au cours de ses dix ans d’existence.

Kader Bentounès