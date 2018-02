Habitat : Plus de 5.700 logements distribuÃ©s Ã  travers le pays

15 wilayas sont concernées par la distribution de ces unités de logements dans leur majorité, des unités de logement social locatif, appelées communément «logement social».

La wilaya de Chlef a bénéficié de 340 logements, Tiaret de 864 logements , Annaba de 715 logements, Guelma de 87 logements, Médea : 1046 logements locatifs publics et environ 106 parts de logements de type LPA, Msila de 48 logements sociaux, Mascara de 75 logements sociaux, El Bayed de 307 logements sociaux, Bordj Bou Arreridj de 80 logements sociaux et 80 logements promotionnels Boumerdes de 26 logements sociaux , Ain Defla de 150 logements sociaux et 108 logements sociaux promotionnel saidés, Ain Timouchent de 749 logements locatifs publics, Ghardaia de 116 logements sociaux, Relizane de 210 logements sociaux et 576 logements promotionnels aidés, et enfin Bejaia avec une part de 20 logements sociaux. Ces unités de logement et leur distribution témoignent bien de l’engagement pris par le département de Abdelwahid Temmar, à commencer par la levée des contraintes financières dont se plaignaient les entrepreneurs pour mener à bien leurs missions, pour que l’objectif principal de la réalisation de ce programme d’habitat soit achevé à l’échéance indiquée (2019). « Le programme du Président de la République sera poursuivi jusqu’au dernier logement. Aucun projet, de quelque formule que ce soit, ne sera annulé », avait affirmé le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Abdelwahid Temmar, précisant, que «le financement ne pose aucun problème». «Les 120.000 unités de la formule location-vente ont été inscrites dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018», a-t-il martelé. Le reste sera enregistré au titre du projet de loi de finances pour 2019 qui mettra fin à l’enregistrement financier de tous les projets AADL», a-t-il indiqué, rappelant, que le secteur de l’habitat a réceptionné et distribué, au cours des 11 premiers mois de 2017, quelque 234.000 logements de différentes formules qui s’inscrivent dans le cadre de la stratégie issue du plan d’action du gouvernement.



Début de retrait des ordres de versement de la 2e tranche AADL 2



Les souscripteurs du programme location-vente AADL 2 (2013) ayant effectué le choix du site mais n’ayant pas encore retiré leurs ordres de versements ont commencé à le faire hier, d’après le site web de l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL). «Il est porté à la connaissance des souscripteurs du programme location-vente (AADL 2) ayant effectué le choix de site et n’ayant pas retiré l’ordre de versement de la 2e tranche, qu’ils sont programmés progressivement pour le téléchargement de l’ordre de versement dans la rubrique AADL 2 ( 2e Tr.) », précise la même source. Ces souscripteurs sont invités «à procéder au paiement auprès des agences CPA à partir du dimanche prochain, 18 février 2018», indique cette agence. Il est également précisé que les originaux des reçus de versement doivent être conservés et remis lors de la récupération de la décision d’affectation, sachant, que l’AADL avait ouvert en décembre 2017 son site électronique aux souscripteurs au programme AADL 2013 pour le choix des sites.

Kafia Ait Allouache