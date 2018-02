Partenariat CRA/Condor : Accompagner lâ€™action humanitaire

Le Croissant Rouge Algérien et le groupe Condor ont signé hier un contrat de partenariat pour une durée de deux ans visant à mettre en place un programme riche d’actions humanitaires et sociales. Le contrat a été signé au siège du CRA à Alger, par Mme Saida Benhabyles, présidente du Croissant rouge algérien et M. Moussa Benhamadi, représentant du groupe Condor. S’exprimant à cette occasion,

Mme Benhabyles a fait savoir que cette convention s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Croissant rouge qui vise à réaliser une autonomie financière en associant les entreprises économiques dans les actions humanitaires qui, fera t- elle observer, «ne devrait pas rester sur les charges de l’État». À cet effet, elle a souligné qu’à l’exception des grandes opérations de solidarité dirigées vers les pays frères et les pays africains financés par le Trésor public, toutes les actions entreprises par le Croissant Rouge à travers le pays depuis 2014 au profit de nécessiteux sont financées par les bienfaiteurs et les entreprises économiques.

Elle a ajouté que le Croissant-Rouge a bénéficié d’une superficie de 600 mètres carrés pour la réalisation d’un dépôt pour la préservation des différentes aides alimentaires. «La réalisation de ce projet a été prise en charge par le Forum des chefs d’entreprises (FCE) qui s’est engagé également à l’équiper de toutes les fournitures nécessaires», a-t-elle précisé. Un autre projet dans le domaine de la solidarité alimentaire a été également réalisé par le CRA en partenariat avec l’entreprise publique de gestion des marchés de gros de fruits et légumes et l’association des mandataires des fruits et légumes. Ces derniers se sont engagés à faire don de produits pour alimenter les restaurants et les centres d’accueil pour réfugiés. Un autre projet est envisagé par le CRA : créer un centre d’accueil pour recevoir les familles des cancéreux qui viennent de l’intérieur du pays.

«Nous avons une structure au niveau de la wilaya de Tlemcen qui a besoin d’être rénovée pour en faire un centre, surtout qu’elle est située près d’un hôpital pour cancéreux», a-t-elle expliqué. Et d’ajouter : «Nous sommes en train de sensibiliser des partenaires tels que Naftal, Ooredoo et peut-être aussi des entreprises chinoisespour achever les travaux et l’équipement».

Pour sa part, le représentant du groupe Condor, M. Moussa Benhamadi a réitéré «la disponibilité de son entreprise et son engagement indéfectible aux côtés du CRA dans le cadre de ses actions humanitaires».

Salima Ettouahria