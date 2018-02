Doyen des Scouts algÃ©riens : Le moudjahid RÃ©da Bestandji est dÃ©cÃ©dÃ©

Le doyen du scoutisme en Algérie, le moudjahid Réda Bestandji est décédé vendredi dernier à l'âge de 88 ans, a-t-on appris hier auprès du Commandement général des Scouts musulmans algériens (SMA). Né à Alger le 9 février 1930, le défunt a rejoint les rangs de l’ALN en 1957. Au lendemain de l'indépendance, il participera au processus d'édification du pays en occupant plusieurs fonctions nationales et au sein des Scouts. Figure de proue de la première génération des SMA, le défunt a été responsable national de la section des doyens des SMA. Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a adressé à la famille du moudjahid, à ses compagnons de lutte et à la famille des SMA ses sincères condoléances et sa profonde compassion.

L'Algérie a perdu avec la disparition de ce "symbole national", à la veille de la célébration de la journée nationale du Chahid, "un de ses vaillants enfants", a indiqué le ministre. Le Commandant général des SMA, Mohamed Bouallag, a exprimé, à son tour, ses sincères condoléances à la famille du défunt, en particulier et à la famille des Scouts en général suite à la perte du doyen du scoutisme en Algérie. (APS)