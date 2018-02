Jijel et Tamanrasset : Un terroriste abattu, un autre se rend

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une embuscade menée dans la zone de Tarsate, commune d'El Milia, wilaya de Jijel (5e Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu, le 16 février, un dangereux terroriste, en l'occurrence le dénommé F. Sofiane, alias Abou Doudjana, fils du terroriste neutralisé, le 15 avril 2017, F. Khoudja, dit Abbas. L'opération a permis de récupérer un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov, deux chargeurs et une quantité de munitions", précise-t-on de même source. "Dans le même contexte, et grâce aux efforts permanents fournis par les Forces de l'Armée nationale populaire, le terroriste L.L. Mokhtar, alias Abou Hadjer, s'est rendu, le 17 février 2018, aux autorités militaires à Tamanrasset (6e RM), en sa possession d’un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov et un chargeur garni. Le terroriste a rejoint les groupes terroristes en 2012", ajoute le communiqué. "Ces résultats s'inscrivent dans la dynamique des opérations menées par nos Forces armées pour assainir notre pays du fléau du terrorisme et asseoir la sécurité et la quiétude à travers l'ensemble du territoire national", souligne la même source. (APS)