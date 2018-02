Entrepreneuriat fÃ©minin : Le FCE sâ€™inspire de lâ€™action du prÃ©sident Bouteflika

Le président du Forum des chefs d’entreprise (FCE), Ali Haddad, a affirmé hier à M’sila que le FCE s’inspirait de l’action engagée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour "instaurer la parité entre les hommes et les femmes et encourager la femme à investir dans des domaines créateurs de richesse". S’exprimant lors d’une rencontre sur les perspectives de la femme entrepreneure en milieu rural, organisée dans un hôtel de la ville de M’sila, le président du FCE a rappelé que cet engagement s’est traduit par la création, en 2014, de "la commission femmes chefs d’entreprises" qui œuvre à l’accompagnement de cette catégorie au sein du forum. La tenue d’une telle rencontre émane de la conviction que "l’entrepreneuriat féminin ne peut se concrétiser que par la libération des initiatives qui visent à exploiter les ressources rurales", a-t-il ajouté. Déplorant le manque de femmes entrepreneures et la mauvaise exploitation des potentialités du milieu rural, M. Haddad a indiqué que l’entrepreneuriat féminin dans ce milieu reste "en deçà des attentes, faute de financement, de suivi et d'accompagnement". Pour sa part, la présidente de la commission femmes entrepreneures, Aida Kabouya, a affirmé que cette rencontre a pour objectif "d’encourager la femme entrepreneure dans les zones rurales" et œuvre à "trouver des mécanismes et des moyens d’accompagnement de la femme rurale à tous les niveaux". "Si elle était mise dans de bonnes conditions, la femme entrepreneure en milieu rural serait pleinement en mesure de participer au développement durable de sa région", a-t-elle soutenu. Par ailleurs, quatre panels ont été organisés au cours de cette rencontre, axés principalement sur la création de richesse par la femme en milieu rural, les mécanismes et les marchés de croissance dans le secteur de l’industrie de transformation, de l’agriculture et de l’industrie des produits de beauté. Cette journée a également permis à des femmes entrepreneures, venues de 20 wilayas du pays, de présenter les produits de leurs PME. (APS)