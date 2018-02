RÃ©alisation des gares ferroviaires : Respecter le cachet architectural local

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a mis l’accent, hier à Laghouat, sur le respect du cachet architectural des régions du pays dans la réalisation des gares ferroviaires.

«Le respect des spécificités architecturales des régions, notamment sahariennes et des hauts plateaux, dans la réalisation des gares ferroviaires permettront de réduire les coûts de leur maintenance et leur conférer une dimension touristique", a indiqué le ministre lors de l’inspection de structures relevant de son département dans cette wilaya. Il a souligné, à ce titre, l’importance du lancement des chantiers des structures précitées parallèlement aux travaux du chemin de fer, en vue de garantir la réception des structures d’accompagnement des projets dans les mêmes délais. M. Zaâlane a visité dans la zone de Hamda, commune de Laghouat, le terrain d’assiette de la future gare ferroviaire, retenue dans le cadre du projet de la voie ferrée Djelfa-Laghouat, avant d’écouter un exposé sur le projet et d’inspecter le chantier de l’ouvrage d’art enjambant oued M’zi. Long de 110 km, le projet de ligne ferroviaire Djelfa-Laghouat, dont les travaux de réalisation ont atteint un taux d’avancement de 61%, sera livré à la fin de l’année en cours, selon les délais contractuels. Poursuivant sa tournée dans la wilaya de Laghouat, le ministre a donné, à l’entrée nord de la commune de Sidi-Makhlouf (30 km au nord de Laghouat), le coup d’envoi de la pose des rails, avant de se rendre dans la commune d’Aflou où il a inauguré la gare routière (de classe B) baptisée du nom du chahid Hakmi-Mohamed. Sur site, le ministre a indiqué que l’étude technique liée au projet de dédoublement de la RN-23 reliant Laghouat à Aflou, a été finalisée et que l’inscription de l’opération se fera par étapes et en fonction des disponibilités financières, et ce en coordination entre la wilaya et l’administration centrale. Il a, ensuite, inspecté le projet de dédoublement de la RN-23 au niveau de la zone de Remiliya, où un exposé lui a été fait sur ce projet, avant de s’enquérir, dans la commune d’Ain-Madhi, du projet de réalisation du pont d’oued Maâdher.

Le ministre des Travaux publics et des Transports poursuivra aujourd’hui sa visite de travail dans les communes de Hassi-R’mel et de Laghouat, par l’inspection de structures et installations relevant de son département. (APS)