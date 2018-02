CÃ©lÃ©bration de la journÃ©e nationale du chahid : protÃ©ger la patrie

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a appelé, hier depuis Tamanrasset, à mettre en exergue l’importance du message du chahid dans la consécration de l’unité nationale, pour protéger la patrie.

«Il appartient de mettre en valeur l’importance du message du Chahid dans la consécration de l’unité nationale et l’ancrage des valeurs de cohésion entre les fils du peuple algérien pour protéger le pays des différents dangers le guettant», a souligné M. Zitouni lors de l’inspection du centre d’instruction de la base du Sud à Tahart, commune d’Abalessa, dans le cadre de la visite de travail dans la région.

Le ministre des Moudjahidine, qui a mis l’accent sur la nécessaire mise en relief de la glorieuse guerre de Libération nationale, unique au monde et dans l’histoire, a plaidé pour la consolidation du front intérieur et de la solidarité entre les différentes catégories du peuple algérien. «La wilaya de Tamanrasset a été choisie, cette année, pour abriter les festivités commémoratives officielles de la journée nationale du Chahid, eu égard à la place qu’elle incarne dans les différentes périodes de résistances populaires et durant la guerre de Libération nationale», a soutenu Tayeb Zitouni. Il a, à l’occasion, salué les efforts des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) exerçant sur les bandes frontalières pour la protection de la paix et la sécurité du pays. S’agissant de l’indemnisation des victimes des explosions nucléaires, perpétrées par la France coloniale dans le Sud algérien, le ministre a fait part de la tenue de rencontres mixtes avec la partie française pour examiner la question. Concernant la restitution, par la France, des crânes des résistants algériens, le ministre a souligné que «l’Algérie a engagé une demande officielle dans ce cadre». Accompagné des secrétaires généraux de l’Organisation nationale des enfants de Chouhada (ONEC) et du Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA), Tayeb El-Houari et Si El-Hachemi Assad, respectivement, le ministre des Moudjahidine s’est recueilli à la mémoire des Chouhada de la bataille de «Tinissa», dans le territoire de Tit, commune de Tamanrasset. M. Zitouni a, à l’occasion, souligné la nécessaire réinhumation des restes de 12 Chahid, parmi les 70 autres tombés au champ d’honneur, dans un cimetière collectif dans le même site. Dans un aperçu historique sur la bataille de Tinissa (7 mai 1902), un enseignant d’histoire a expliqué, devant la délégation ministérielle, qu’elle intervenait suite à l’invasion par les forces coloniales de la région du Tidikelt qui, tentant de prendre la région de l’Ahaggar, se sont vues confrontées à une farouche résistance de la population locale, dont 70 Chouhada de la région sont tombés au champ d’honneur. Mettant à profit sa tournée dans la région, M. Zitouni a procédé à la dénomination d’un lycée de la localité de Tit au nom de la défunte moudjahida Khamdani El-Afia, avant d’honorer la famille de la défunte. Il a également procédé à l’inauguration, dans la même localité, d’un stade de proximité de football et la remise des équipements sportifs au profit des équipes locales. Le ministre et la délégation qui l’accompagne se sont recueillis, au centre d’instruction de la base du Sud à Tahart, commune d’Abalessa, à la mémoire des glorieux Chouhada, avant que M. Zitouni ne préside une cérémonie de remise de lots de denrées alimentaires au profit des familles défavorisées. Le ministre, qui s’est rendu dans la bourgade d’Hirafouk, a présidé une cérémonie de remise des aides à l’habitat rural (35) aux bénéficiaires et des colis de produits alimentaires (87) destinés aux familles déshéritées. Il a également procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation d’un collège, avant d’inaugurer une salle omnisports. Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, présidera aujourd’hui les festivités officielles de la journée nationale du Chahid, pour lesquelles a été élaboré un programme commémoratif riche et varié. (APS)