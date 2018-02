Tizi Ouzou : Hommage au chahid Mohand Arezki Mazira

Un important programme de célébration de la Journée nationale du chahid a été préparé par la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, en collaboration avec la direction locale des moudjahidine, de la sûreté de wilaya, du musée du Moudjahid et de l’association des filles et veuves et ayants droit.

L’évènement est dédié au chahid Mazira Mohand Arezki, guillotiné le 19 février 1957 à la prison coloniale Barberousse. Des expositions de photographies, de livres et d’articles de presse, projection du film sur Krim Belkacem, réalisé par Ahmed Rachedi, et une conférence sur M. Mazira sont les principales activités programmées.

Plusieurs autres activités commémoratives se dérouleront aujourd’hui à l’annexe de la maison de la Culture Mouloud-Mammeri d’Azazga, les bibliothèques communales et dans d’autres espaces à travers les localités de la wilaya, en collaboration avec le mouvement associatif et les comités de villages. Des cérémonies de recueillement, des hommages et des conférences sur la guerre de Libération nationale sont d’autres activités commémoratives de cette journée.

Bel. Adrar