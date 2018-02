Tissemsilt : Rencontre sur les essais nuclÃ©aires Ã  Reggane

Une rencontre contre l’oubli a été organisée, hier à Tissemsilt, marquant l’anniversaire des essais nucléaires effectués par le colonisateur français dans le Sahara algérien, le 13 février 1960. Initiée par le musée de wilaya du moudjahid, en collaboration avec la direction de la sûreté de wilaya, dans le cadre de la commémoration du 58e anniversaire des essais nucléaires à Reggane (Adrar), cette manifestation a comporté une exposition de photos et d’affiches mettant en exergue les effets néfastes de ces essais sur l’homme et l’environnement, outre des photos sur les formes de torture infligées à l’encontre des Algériens par le colonisateur. Cette manifestation, d’une journée, a permis aussi d’organiser une visite pédagogique aux élèves du CEM Mouloud-Feraoun de Tissemsilt au camp de torture d’Aïn Sfa, du chef-lieu de wilaya, qui reste un vestige témoin des crimes du colonisateur français. La rencontre vise à faire connaître à la génération actuelle et montante, les pratiques sauvages du colonisateur français en Algérie, surtout les essais nucléaires au Sahara, causant des malformations aux citoyens de Reggane et à ses environs, à ce jour, selon le directeur du musée du Moudjahid, Mohamed Adjed. (APS)