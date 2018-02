La Famille Nemmar de Chlef : 12 martyrs tombÃ©s au champ dâ€™honneur

La famille Nemmar de Chlef est l’une des familles qui comptent de nombreux martyrs tombés au champ d’honneur pour la libération de la patrie du joug colonial. 12 de ses enfants sont morts, lors des batailles livrées dans la Wilaya 4 historique. Les massifs du Ouarsenis, les monts de Beni Bouateb et bien d’autres régions à Aïn Defla et Tissemsilt se remémorent encore les sacrifices de cette famille, dont 24 membres, hommes et femmes, se sont jetés dans l’arène du combat. D’ailleurs, il ne manque pas une occasion historique célébrée dans la wilaya de Chlef où les noms des 12 martyrs de cette famille ne sont pas évoqués. Dans le cadre de la célébration de la Journée du chahid, l’APS a tenu à rendre hommage à cette famille de révolutionnaires et s’est rendue dans les communes d’Oued Fodda et d’El-Karimia pour rencontrer ceux qui sont encore en vie. Rencontré sur les hauteurs de Beni Bouateb, le moudjahid Mohamed Seghir Nemmar (82 ans) ne manque pas une occasion historique pour se rendre accompagné de ses enfants, dans cette région où sont tombés en martyrs son père, son grand-père, son oncle et ses cousins», confie-t-il. Désigné au lendemain du déclenchement de la guerre de Libération, pour prendre en charge la comptabilité, le moudjahid Mouhamed Seghir poursuit son récit sur le premier chahid dans la famille, son oncle Nemmar Mohamed, tué dans une bataille de la région en septembre 1956. Les membres de la famille rejoignaient, l’un après l’autre, les rangs de la lutte armée dans les régions de Beni Boustour, Béni Bouatteb, El-Krimia et l’Ouarsenis, témoins de leur héroïsme et de leur martyre. La liste des martyrs de la famille Nemmar comptait également des femmes qui ont accompagné leurs époux et enfants dans la lutte contre le colonialisme. Ces femmes natives de Chlef, qui apportaient soutien et réconfort moral, étaient présentes sur le terrain. Elles étaient, notamment chargées de prodiguer des soins aux moudjahidine, de transmettre les informations et d’assurer le transport des équipements, à l’instar de Taos, épouse de Mohamed Nemmar, première femme martyre de la famille à tomber au champ d’honneur aux côtés de Kheira Bouguellal, d’après l’ouvrage Mémoires de l’Ouarsenis, du moudjahid Mohamed Seghir Nemmar. Le moudjahid Hadj Abdelkader Nemmar (75 ans) alias «Kouider», qui compte parmi les six membres de la famille Nemmar qui sont toujours en vie, se remémore avec fierté les actes héroïques de sa famille, lors de nombreuses batailles où ils ont infligé à l’ennemi de grandes pertes humaines et matérielles. (APS)