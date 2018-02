Notre forum de la mÃ©moire : continuitÃ© des valeurs novembristes

«La Journée nationale du chahid est fêtée en hommage aux chouhada, pour glorifier leur mémoire et pour pérenniser leurs sacrifices.» Article 2 de la loi no 91-32 du 21 décembre 1991 relative à la consécration du 18 février, Journée nationale du chahid de la guerre de Libération nationale.

Pour revenir aux origines de cette célébration, le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid, a organisé, hier, une conférence historique dont le thème principal a porté sur les tenants et les aboutissants du choix de cette date. Il est vrai que d’aucuns se demandent pourquoi le 18 février spécialement, alors qu’il aurait fallu choisir le mois de mars, connu pour être le mois des chouhada. La réponse à cette question a été apportée par des enfants de chouhada, qui ont été derrière la consécration de la Journée nationale du chahid. Salim Guellala, universitaire, qui a fait partie de ces jeunes qui ont longuement milité à concrétiser, ce qui était au départ une petite suggestion, est revenu sur le choix de cette date, dont l’origine remonte au 18 février 1989, première rencontre, à Alger, des enfants de chouhada. Une rencontre qui n’a pas été facile à tenir, étant donné le contexte politique de l’époque.

C’est à cette occasion que les présents avaient proposé l’instauration d’une journée nationale qui marque le serment de fidélité à nos glorieux chouhada. Deux ans après, le 18 février a été consacré Journée du chahid. Depuis, cette Journée se veut une halte pour honorer la mémoire de tous les chouhada de l’Algérie qui ont consenti au sacrifice suprême. Mais, pour ce fils de chahid qui n’a oublié aucun détail des circonstances et les motivations de cette journée, regrette qu’aujourd’hui, les enfants ne connaissent de notre histoire et de l’engagement de nos aînés, que des dates. Et que certains remettent en cause l’unité nationale, un principe fondamental, pour lequel un million et demi d’Algériens sont morts. Pour sa part, Mohamed Tahar Dilmi, qui a eu à occuper le poste de député à l’Assemblée, et qui avait adopté le projet de loi no 91-32 , a rappelé que les débats avaient porté sur le choix de la date. Certains avaient, selon lui, proposé la date de naissance d’Abane Ramdane, d’autres celle de Mustapha Benboulaïd, d’autres encore voulaient la lier avec les massacres du 8 mai 1945. Cette loi est la dernière adoptée par la 3e législature. D’ailleurs, explique M. Dilmi, «elle revêt un caractère un peu exceptionnel, les députés ont été appelés par le président, feu Rabah Bitat, pour d’abord se prononcer sur sa présentation au vote, et puis l’adoption proprement dite». La loi en question, adoptée le 3 décembre 1991, comporte 4 articles, dont l’article 2 qui stipule que «la Journée nationale du chahid est fêtée en hommage aux chouhada, pour glorifier leur mémoire et pour pérenniser leurs sacrifices». Moussa Touati, le président du FNA, qui a fait partie des promoteurs de l’idée de créer une organisation des enfants de chouhada, et d’instaurer une journée consacrée exclusivement au chahid, est revenu sur cette démarche qui n’a pas été aisée, marquée par les réticences des uns et des autres. Par la même occasion, il a regretté que les associations regroupant les enfants de chouhada militent en rangs dispersés. Pour le moudjahid, Mohamed Kerroud, concours de circonstance, la date du 18 février, c’est la date de naissance du chahid Zighoud Youcef, et nous renvoie à la première réunion de l’Organisation spéciale (OS) qui a regroupé Mohamed Belouizdad, Hocine Aït Ahmed, Ahmed Benbella, Tayeb Boulahrouf. Les participants à notre forum ont été unanimes à dire que la célébration de cette date doit être une occasion pour perpétuer le message de nos glorieux martyrs morts pour que vive l’Algérie, et ce en œuvrant perpétuellement à ancrer les principes de la Révolution du 1er Novembre dans l'esprit des générations montantes.

Nora Chergui