Compositions du 2e trimestre : Ã  partir du 4 mars

Comme prévu, les compositions du deuxième trimestre auront lieu à partir du 4 mars prochain. C’est, en tout cas, ce que confirme une correspondance datée du 15 février courant, adressée aux directeurs de l’Education nationale.

Cette instruction a, en fait, pour objet de mobiliser les responsables en questions en vue d’entamer les préparatifs relatifs aux épreuves devant se dérouler une semaine durant, soit, jusqu’au 8 mars 2018, et ce pour les trois cycles d’enseignement (primaire, moyen, secondaire).

D’autre part, et pour ce qui concerne le retard provoqué par la grève à laquelle a appelé le CNAPESTE, le ministère de l’Education a maintes fois réaffirmé n’avoir ménagé aucun effort à même de minimiser, autant que faire se peut, l’impact de ce débrayage sur le programme pédagogique de l’année en cours.

En ce sens, la tutelle a réussi un véritable «challenge» et de l’avis même de Mme Benghebrit qui a souligné jeudi dernier, que «toutes les ressources du secteur seront mobilisées pour rattraper ce retard».

A l’occasion, elle avait mis l’accent sur le fait que «l’ensemble des mesures ont été prises, tant au niveau pédagogique par l’adaptation des emplois du temps, la révision des progressions pour mieux réguler les programmes d’enseignement en fonction du temps perdu, le suivi des remplaçants dans la classe et leur accompagnement par la formation dans le cadre de regroupements, mobilisation de certains retraités».

Il est prévu, aussi, «la mise à disposition de la plateforme didactique de l’ONEFD qui contient un nombre considérable de cours, d’exercices, de corrigés...» et «le remplacement des grévistes à travers deux procédures, à savoir, le recours à la plateforme de recrutement qui contient un vivier de candidats potentiels à l’enseignement, qui pour rappel, ont tous été admis au concours de recrutement organisé par le ministère, et la suppléance en tant que de besoin», a-t-elle tenu à préciser.

Il est à noter que le calendrier des épreuves arrêté par le ministère de l’Education nationale et rendu public en novembre dernier souligne que pour «le troisième trimestre, les examens de fin d’année pour le cycle primaire auront lieu le mercredi 9 mai 2018 et les corrections collectives débuteront mercredi 16 mai 2018. Les examens de fin d’année pour les cycles moyen et secondaire se tiendront du 13 au 20 mai 2018 et les corrections collectives débuteront dimanche 20 du même mois.

Les examens du troisième et dernier trimestre pour les autres paliers auront lieu à partir de dimanche 10 juin pour les première, deuxième, troisième et quatrième années de l’enseignement primaire et pour les première, deuxième et troisième années du cycle moyen.

Les examens du 3e trimestre pour les première et deuxième années secondaires se tiendront à partir du dimanche 27 mai 2018, alors que les examens de rattrapage auront lieu mercredi 20 juin pour l’ensemble des paliers concernés à savoir les 2e, 3e et 4e années primaires, les 1re, 2e et 3e années moyennes et les 1re et 2e années secondaires». S’agissant des examens nationaux (fin de cycle primaire, BEM et Bac), les épreuves du baccalauréat se tiendront du dimanche 3 juin au jeudi 7 juin 2018 et celles du Brevet de l’enseignement moyen (BEM) du lundi 28 au mercredi 30 mai 2018.

L’examen de fin de cycle primaire aura lieu mercredi 23 mai 2018. La ministre de l’Education avait indiqué précédemment que «les épreuves de rattrapage auront lieu après la fin des corrections collectives des examens, ajoutant que les élèves concernés en seront avisés».

A signaler, enfin, les réunions des conseils d’orientation et d’admission en 1re année et 2e année secondaire auront lieu à partir de mercredi 27 juin 2018.

Soraya Guemmouri