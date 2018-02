Recherche scientifique : Â«â€ˆConcrÃ©tiser la nouvelle stratÃ©gie du gouvernement Â»

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a mis en avant, hier à l’ouverture du colloque national sur la dessiccation des fruits et légumes, le rôle crucial des centres de recherche scientifique dans l’édification d’une économie nationale forte. Le ministre a mis en avant devant les chercheurs et les cadres des centres de recherche prenant part à cette manifestation, le rôle «important» de l’université, appelant les chercheurs à la contribution efficace dans la concrétisation de la nouvelle stratégie du gouvernement visant la diversification de l’économie nationale hors hydrocarbures. M. Hadjar a réaffirmé que toutes les conditions matérielles sont réunies au profit des centres de Recherche scientifique en vue de créer un climat favorable à l’innovation et à la concurrence scientifique et mettre des prototypes à la disposition des industriels et hommes d’affaires. Evoquant le thème de la dessiccation des fruits et légumes, le ministre a estimé qu’«il n’est pas raisonnable que l’Algérie poursuive l’importation de produits agricoles asséchées alors que les services agricoles enregistrent des surplus dans certaines filières, à l’instar du raisin, de la prune, de l’ail et bien d’autres». Rappelant que les différents centres de Recherche scientifique travaillent sur de nombreux projets dans divers secteurs comme les ressources en eaux, l’agriculture et le pétrole, le ministre a annoncé l’adoption d’une politique de communication permettant l’ouverture des portes des centres de Recherches scientifiques aux citoyens et élèves pour découvrir les dernières innovations des chercheurs algériens, pour la valorisation de leurs efforts qui ont atteint, a-t-il dit «des niveaux avancés». Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique accompagné du wali de Tipasa, Moussa Ghellai, a procédé à l’inauguration d’un espace écologique éducatif, réalisé à l’aide de matières de récupération, qui sera dédié aux élèves, pour leur permettre de découvrir les innovations en matière de protection de l’environnement.

Concernant le peu d’intérêt accordé par les industriels et les investisseurs aux projets de recherche et à leur valorisation, le wali a indiqué, pour sa part, que ses services ont réceptionné récemment trois dossiers d’investissement en matière de dessiccation de fruits et légumes, étant donné que Tipasa est une wilaya pilote dans le lancement de projets économiques s’inscrivant dans le cadre de l’économie verte.

Le wali a précisé que les projets s’appuient sur des techniques de dessiccation par des équipements mis au point par l’unité de développement des équipements solaires, soulignant que les porteurs de ces projets d’investissement sont passés d’importateurs de fruits et légumes secs à la production grâce aux dernières mesures prises par le gouvernement interdisant l’importation de ce genre de produits.

Le chef de l’exécutif de la wilaya de Tipasa a fait état de la création de micro zones d’activités à Khemisti, Sidi Ghilas, Chaiba, Htatba et Koléa pour la concrétisation de projets d’économie verte principalement axée sur les énergies de substitution respectueuses de l’environnement. (APS)