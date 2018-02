Praticiens spÃ©cialistes : Å’uvrer Ã  la prise en charge de plusieurs prÃ©occupations

«La réhabilitation de la place et du rôle du médecin généraliste dans la cadre de la nouvelle loi sanitaire devra être accompagnée d’une refondation de la formation initiale et de la mise en place d’une politique volontariste de formation continue, pour donner à ce praticien des compétences supplémentaires.»

Le propos est du ministre de la Santé, de la Population et de Réforme hospitalière, M. Mokhtar Hasbellaoui. Dans un message lu par son représentant, à l’ouverture des travaux d’un focus scientifique organisé hier par la Société algérienne de médecine générale (SAMG), au siège du Conseil populaire de la ville d’Alger, il a plaidé en faveur «d’une véritable santé de proximité qui sera consacrée dans la nouvelle loi». L’objectif, appuie-t-il, à travers la promotion de la santé de proximité, s’articule essentiellement en termes de dépistage précoce des maladies. Pour le ministre, «la création du concept de médecin référent (médecin de famille), qu’il soit du secteur public ou libéral, va permettre aux praticiens de devenir des coordinateurs des soins des patients en évaluant leurs besoins et en dépistant leurs maladies à des stades précoces». Pour le ministre, la médecine générale est un thème qui revêt une importance vitale. M Hasbellaoui a d’ailleurs mis l’accent sur la nécessité d’une coordination des soins, dans le cadre de réseaux, précisant que le médecin généraliste, qui constitue la pierre angulaire du système de santé, a un rôle important à jouer dans le dépistage précoce des différentes maladies et dans l’éducation sanitaire, pour réduire la pression exercée sur les structures hospitalières. Il explique que l’analyse de situation du système national de santé montre que son organisation est handicapée lourdement par l’absence d’interfaces de coordination entre les différents niveaux de soins et par la prédominance de la vision hospitalière et des soins spécialisés, au détriment de la proximité et des soins médicaux généralistes. «La création, en 2007, des établissements de proximité de santé publique avait pour vocation de garantir à la population des soins de proximité et aux structures hospitalières d’assurer les soins spécialisés», a-t-il appuyé.



Vers une politique volontariste de formation continue



M. Hasbellaoui affirme que le nouveau projet de loi sanitaire a réhabilité le concept de territoire sanitaire et la planification, par la création des circonscriptions sanitaires, s’articulant autour des différents niveaux de soins, permettant, ainsi, la mise en place des réseaux de prise en charge. «La nouveauté par rapport aux anciens secteurs sanitaires est la création du concept de médecin référent ou de médecin de famille.

Celui-ci sera le coordinateur des soins du patient en évaluant ses besoins», a-t-il dit, précisant que cette vision nécessite la mise en place d’une politique volontariste de formation continue, pour donner à ce praticien, des compétences supplémentaires.

«Qu’il s’appelle médecin référent ou médecin de famille, le généraliste est le garant de soins de proximité et d’une utilisation optimale des ressources médicales», a-t-il expliqué. Le dossier relatif à la réhabilitation du cursus de formation du médecin généraliste est actuellement en cours de discussions, au niveau du ministère de l’Enseignement supérieure et de la Recherche scientifique, indique, pour sa part, le Pr Mohamed El-Hadj, directeur général des services de santé au niveau du ministère de la Santé. Il fait savoir que les débats autour de cette question portent sur la possibilité de prolonger le cursus de formation en médecine générale ou carrément la création d’une spécialité de médecin généraliste. «Les discussions entre spécialistes, experts et médecins généralistes, ainsi que les nombreuses expériences étrangères en la matière permettent de trancher cette question, dans l’unique souci d’assurer une meilleure formation au médecin généraliste», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’agit d’une démarche visant l’optimisation de la prise en charge des malades.

Le P/APW d’Alger, M. Karim Bennour, a, pour sa part, souligné la nécessité de donner à la médecine générale, le soutien et la place qu’elle mérite, d’autant plus que le médecin généraliste joue un rôle incontournable dans la promotion de la santé de la population.

De son côté, le président de la Société algérienne de médecine générale, le Dr Redouane Hadjidj, a évoqué la redéfinition du modèle d’enseignement du médecin généraliste, permettant de faire des économies en matière de santé, où il a mis l’accent sur l’importance de la mise en place d’un programme de formation continue.

Kamélia Hadjib