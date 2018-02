CancÃ©reux traitÃ©s dans les cliniques privÃ©es : Appel Ã  une prise en charge par la CNAS

«Les cancéreux soignés au niveau des établissements de santé privés devraient être remboursés par la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS).» C’est ce que recommande l’Association nationale des chirurgiens libéraux.

En effet, les travaux du 6e Colloque de la chirurgie se sont soldés par une série de propositions émises par les professionnels de la santé qui ont mis l’accent, notamment sur l’impératif de trouver une solution pour faciliter l’accès au traitement à l’ensemble des patients souffrant de cette maladie incurable et dont le frais sont faramineux. Dans ce contexte, les spécialistes ont fait remarquer que les prestations assurées dans les centres privés de radiothérapie, et qui sont au nombre de 10 au niveau national, coûtent tellement cher, que seuls les riches peuvent se les permettre.

Une problématique longuement débattue, lors de ce colloque, sachant que le prix des cures par radiothérapie se situe, en moyenne, entre 600.000 et 900.000 DA.

Prenant la parole, le président de l’Association nationale des chirurgiens libéraux, Dr Zaki Chaouchaoua, a indiqué que les malades atteints de cancer, pris en charge par des cliniques privées, rencontrent de «grandes difficultés» pour obtenir un rendez-vous pour la radiothérapie dans le secteur public, et ne peuvent pas recevoir ce traitement au niveau du privé, car très coûteux pour les patients.

«La Cnas est fortement appelée pour intégrer la radiothérapie dans la nomenclature des remboursements, pour permettre aux patients assurés de se faire soigner dans les centres privés, cela va permettre, également, le désengorgement des centres publics et, donc, une meilleure prise en charge des patients, et surtout alléger leurs souffrances», a-t-il souligné. Il a appelé, dans ce sens, à une coordination efficiente entre les secteurs public et privé, afin de garantir une bonne prise en charge du malade, comme c’est le cas dans plusieurs pays du monde.



Le cancer colorectal en forte progression



Par ailleurs, le Dr Chaouchaoua a relevé que le cancer colorectal est en forte progression, ces dernières années, dans la société algérienne. «On a enregistré, ces dernières années, une augmentation de l’incidence de ce type de cancer», a-t-il dit, tout en en attribuant la cause à beaucoup de facteurs, notamment «les changements alimentaires de la population».

Il n’a pas manqué non plus de mettre en relief l’impact financier et médical des prises en charge à ce stade de la maladie, dont le traitement passe souvent par la chimiothérapie ou les radiothérapies, jugées à la fois lourdes et coûteuses.

Il a expliqué que le diagnostic précoce de cette maladie permet, grâce à une prompte intervention médico-chirurgicale avant l’évolution de la pathologie et l’apparition de métastases, une guérison complète des patients.

Abordant la disponibilité des moyens du dépistage précoce du cancer et sa prise en charge à travers la chirurgie et la chimiothérapie, le président de l’Association nationale des chirurgiens libéraux a exprimé sa satisfaction sur cette question. «Toutes les conditions nécessaires sont réunies pour pouvoir nous occuper de nos patients comme il se doit», a-t-il souligné. Cependant, note M. Chaouchaoua, «ce qui pose problème, c’est le long calvaire de cette catégorie de malades pour l’obtention d’un rendez-vous dans les délais, pour la radiothérapie au niveau du secteur public». Il a cité également la prise en charge de l’appendicite aiguë chez les adultes et les enfants, appelant au dépistage de cette maladie et à la prise en charge du malade. «Pathologie banale, mais qui peut, si elle est mal prise en charge, avoir une issue fatale», a-t-il averti.

Pour ce qui concerne la prévalence parmi la population, le cancer du poumon, de la vessie et de l’appareil digestif, le cancer colorectal et de la prostate sont les types de cancer les plus répandus chez les hommes, avec un taux de 52,5%. Trois autres types de cancer sont, quant à eux, plus répandus chez les femmes, à savoir celui de l’appareil génital (sein, utérus, col), suivi du cancer colorectal, soit un taux de 68% du total des cancers chez cette catégorie.

Les cancers du côlon, du poumon et de l’utérus restent les types les plus répandus en Algérie, avec un taux de 50% touchant la moyenne d’âge de 59 ans pour l’homme et 51 ans pour la femme, à l’exception du cancer du sein qui touche également les femmes à partir de 40 ans.

Sarah A. Benali Cherif