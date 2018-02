Partenariat institutionnel algÃ©ro-franÃ§ais : Modernisation des services de lâ€™ANEM

Le ministre du Travail de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali a annoncé hier, le lancement au courant de cette année 2018, de deux nouveaux projets dans le cadre du partenariat institutionnel Profas C+.

Le premier projet, a indiqué le ministre qui s’exprimait à l’occasion du séminaire de clôture du projet de modernisation des services d’accueil téléphonique et d’écoute de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), traite de l’accompagnement du programme de l’Agence nationale afin d’élaborer «son baromètre des métiers en butte à des difficultés de recrutements». Quant au deuxième projet, celui-ci a pour objectif la conception à nouveau les services téléphoniques de l’Agence Anem.

D’autre part, le ministre a fait savoir que le partenariat entre l’ANEM et le pôle emploi français, sera consolidé durant cette année par le projet de jumelage P3A dans le cadre de la coopération avec l’Union européenne.

A propos du projet Pofas C+ qui est destiné à l’accompagnement de l’ANEM pour la modernisation des services d’accueil téléphonique et d’écoute, et qui a été clôturé hier, M. Zemali a précisé que celui-ci a permis de mener une réforme radicale de la gestion et du traitement des requêtes de l’Agence ainsi que le développement d’une nouvelle application « Ecoute+ ». Celle- ci a été connectée au système informatique «wassit», ce qui permet l’enregistrement de toutes les requêtes quels que soient les différents canaux et les usagers, ainsi que les dates des requêtes.

A travers ses différents intervenants à savoir ; cadres centraux, membres de la cellule d’écoute, chefs et correspondants de l’ANEM au niveau local et de wilaya, l’application « Ecoute +», permet également à l’ANEM d’enregistrer les requêtes reçus par le numéro vert 3005, et d’apporter des réponses aux différentes requêtes dans un délai ne dépassant pas les cinq jours.

L’outil écoute permet à chaque utilisateur d’avoir un espace d’échange avec l’ensemble des utilisateurs ce qui engendre un gain de temps pour tous, un partage d’information et de fournir une information commune à tous les usagers. Par ailleurs, M. Zemali a indiqué que la modernisation de l’ANEM a été d’un impact certain sur l’amélioration des offres et services proposés aux demandeurs d’emploi, et de répondre de surcroît «avec efficacité aux besoins du marché du travail».

Sur un autre registre, le ministre a précisé que le réseau des Agences locales a connu une extension considérable. Leur nombre est passé de 164 agences en 2006 à 274 en 2017, soit une hausse de 67%. «Le taux de couverture a nettement progressé et de façon très perceptible» a t-il appuyé.

Idem pour le nombre des agents qui est passé d’un agent pour le traitement de 306 demandes d’emploi en 2006 à un agent pour 202 demandes en 2017.

La coopération avec le pole d’emploi français a été, selon M. Zemali, également «concrétisée à travers l’intervention de ces experts au niveau de l’ANEM pour l’encadrement et la formation de ses cadres, la formation des formateurs, la conception d’un système informatique complémentaire ainsi que l’élaboration d’une nouvelle stratégie de communication». Le ministre s’est ainsi féliciter des relations étroites de coopération entre l’Algérie et la France dans le domaine de l’emploi.

D’autant plus que l’Agence nationale de l’emploi en tant que structure publique de l’emploi en Algérie, a pu profiter dans ce cadre de l’expérience des services du secteur de l’emploi français, et de partager l’expertise et les bonnes pratiques dans ce domaine. Il dira enfin que les différents programmes de coopération internationale ont contribué à l’amélioration des compétences de l’agence nationale de l’emploi notamment dans le volet relatif au professionnalisme de ses ressources humaines.

Salima Ettouahria